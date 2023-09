El testimonio de Miguel Lazarte en el Día del Boxeador

14 septiembre, 2023

El 14 de septiembre se celebra en Argentina el Día del Boxeador en conmemoración de la histórica pelea entre Luis Ángel Firpo “El Toro de las Pampas” y Jack Dempsey “El Matador de Manassa” en el Polo Ground de Nueva York.

El pequeño gladiador tresarroyense y Campeón Argentino, Miguel Lazarte, habló con LU24 en su día:

“Hace dos años que cerré el gimnasio por los costos del alquiler y me jubilo el año que viene, voy a intentar entrenar a chicos. Sigo en contacto con el boxeo, con los chicos de ahora, hablo con “Falucho” Laciar”, afirmó.

“Yo empecé boxeo por mi tío que era amateur y llegó a profesional. Yo lo veía y vivía con mi abuela y no le gustaba que boxeara, pero me gustaba, empecé a ir. Yo tengo 200 peleas en total, me tiraron dos veces, una acá en Tres Arroyos y con Gustavo Ballas y me paré y le aguanté los 10 rounds. No perdí por nocaut ni por abandono”, dijo.

“Yo iba al Luna Park y conocí a los mejores, a Monzón, De La Cruz, Cachazú. También conocí a Bonavena, Campanino, Locche, Peralta, me motivó mucho eso. Miro boxeo cuando pelea un pegador, ahí se ve la astucia del boxeador. Miro boxeo de México y Estados Unidos, son batallas campales. El que tiene condición, pensante es mejor boxeador, el que te ataca tirando manos de golpe te saca de lo que vos sabes”, agregó.

Finalmente, hablando de Tito Lemos expresó: “es una lástima porque se arruina la carrera él y los que lo manejan no los entiendo tampoco porque nunca podés estar más de 6 meses sin pelear. No es lo mismo entrenarte que subir al ring cuando te grita el público que te alienta. Condición tenía muchísimas, hay que hacerlo pelear más seguido. Yo me manejé con managers siempre, de todos siempre sacás alguna conclusión. En mi época había muchos boxeadores, yo llegué a pelear todos los meses. Antes no había tantas bolsas de dinero, cambió todo. Te encontrabas con tu rival y la balanza nada más. Hoy entras a internet y tenés todos los datos de tu contrincante. Cuando me jubile en marzo, tengo mi gimnasio en mi casa y voy a volver a trabajar con boxeadores”, finalizó.

