“El tiempo de encontrarnos a nosotros mismos”, dice un comunicado del Banco Credicoop

12 abril, 2020 Leido: 11

La Comisión de Asociados de la filial local del Banco Credicoop dio a conocer un comunicado, en el que analiza aspectos de la actividad financiera en el marco de la pandemia por coronavirus.

“Hemos asistido días pasados a situaciones no deseadas, donde el centro de la escena fueron los jubilados con demoras en los bancos y seguramente poniendo en riesgo su salud. Habiendo transcurrido algún tiempo prudencial, nos permitimos reflexionar, desde nuestro lugar de cooperativistas y con esta experiencia diaria de gestionar en forma participativa y solidaria una entidad financiera. En este difícil contexto económico y social que nos toca atravesar, entendemos que estamos ante nuevos desafíos. En momentos donde se pone nuevamente en debate interrogantes acerca de donde esta lo público y lo privado, y cuál es el verdadero rol que tiene que tener un Estado, es que vemos una genuina oportunidad de repasar nuestra mirada sobre el sistema financiero, y los cambios que nos parecen necesarios introducir, entre otros:

Definir a la actividad financiera como un servicio público. A partir de ello, la actividad habría que enfocarla desde las necesidades los usuarios (personas y empresas) y esto generaría establecer obligaciones inherentes a la prestación del servicio.



Promover el acceso universal a los servicios financieros, fortaleciendo y protegiendo el ahorro nacional (“el dinero de los argentinos, en manos de los argentinos” sigue siendo nuestro lema)

Impulsar el adecuado financiamiento crediticio, orientado al sector productivo en general y a las personas para que puedan satisfacer sus necesidades de vivienda y consumo.

Crear un sistema regulado por el Estado, ya que la actividad financiera no se tendría que regir por intereses económicos.

El sentido de este debate, es proyectar una mirada más amplia, y no quedarnos solamente con la foto del viernes pasado y sus desprolijidades, se trata de visualizar un porvenir distinto, más solidario, más humano, no solo para nuestros jubilados, que demás está decir merecen todo nuestro respeto y atención, sino para el conjunto de la sociedad que integramos, porque estamos convencidos que tiene que prevalecer un nuevo humanismo sobre toda crisis y que sin solidaridad será imposible tener un futuro para todos”, finaliza el texto.

