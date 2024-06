El tiempo, ¿una barrera importante para lograr cambios en el estilo de vida?

Qué nos pasa cuando queremos lograr cambios de hábitos y nuestra primer gran barrera es el tiempo. En las consultas escucho habitualmente que no pueden llevar adelante un estilo de alimentación o descanso suficiente o un deporte de manera pautada debido a la falta de tiempo.

Y la realidad es que todos tenemos el mismo tiempo durante un día, 24 horas y solo eso. La pregunta que me hago es qué elegimos hacer durante el día. La alimentación y todo lo que implica una buena calidad de vida lleva organización, y para construir un hábito necesitamos tiempo, ni 7 ni 21 días, ¡cada uno tiene tiempos diferentes!

Hay estrategias que nos pueden ayudar:

• Pensar como deseamos que sea nuestro día.

• De eso ver qué es posible hacer realmente, teniendo en cuenta el tiempo que tenemos disponible.

• Debemos tener en cuenta no ser demasiado optimistas y poner pocas cosas, pero reales.

• Plantearnos objetivos pequeños y sostenerlos.

Es momento de hacer y dejar de pensar tanto en lo que no pudimos lograr nunca. Todo lo que vamos pateando para adelante, en algún momento volvemos a encontrarlo, pero en peores condiciones que antes porque el cansancio es mayor y el tema tiene otra magnitud.

Carolina Tedesco

Lic. en Nutrición MP 6764 / Comunicadora

