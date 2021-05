El titular de ARBA destacó las medidas fiscales para los sectores afectados por la pandemia

Cristian Girard, titular de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA) compartió hoy una amplia entrevista con LU 24, en la que destacó las principales medidas impositivas que el Gobierno de Axel Kicillof implementa en consonancia con la etapa más dura de la pandemia en términos sanitarios y su impacto en la actividad económica. Al mismo tiempo, Girard se esperanzó con el dato de que la recaudación creció por séptimo mes consecutivo por encima de la inflación.

Entre las principales medidas fiscales, Girard anunció que no se aplicarán retenciones de Ingresos Brutos entre julio y septiembre para los sectores más afectados por las medidas de restricción, como salas de teatros y cines, discotecas y salones de fiesta, restaurantes y bares en lugares cerrados, establecimientos deportivos, jardines maternales y centros de desarrollo infantil. Esta suspensión de retenciones será de oficio, sin necesidad de inscripción previa.

También anticipó la puesta en marcha de una moratoria general que abarca deudas del año 2020 tanto para empresas como hasta particulares, mediante la cual se puede acceder a quitas del 100 y del 90% por todos los impuestos, en planes de 18 cuotas y hasta 12 sin interés. “Y el gobernador anunció además otro plan de pagos para las deudas de 2021 hasta el 31 de agosto, pensado para quienes no han podido pagar sus obligaciones en este período de recrudecimiento de la circulación del virus. Estamos dando claras señales de acompañamiento”, sostuvo. Los planes de pago se podrán suscribir a través de la web de ARBA.

Finalmente, destacó la implementación de un Aporte Único no Reembolsable del Ministerio de Producción para pequeñas empresas y el Programa Preservar Trabajo del Ministerio de Trabajo, que en este caso contribuye con pequeñas empresas mediante el pago de hasta la mitad de un salario mínimo, vital y móvil por cada trabajador. “Esto completa el panorama de medidas anunciadas, junto a la inversión social de 70 mil millones de pesos a la que ya había hecho referencia el gobernador”, puntualizó Girard.

