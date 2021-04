El titular de Autoservicio 228 aseguró que hay ventas pero también competencia desleal

Autoservicio 228 trabaja para abastecer a sus clientes desde 1997, y según su titular, Jorge Mugnaga, han logrado mantener un nivel de ventas aceptable en este último período a pesar de la gran competitividad del rubro. “Hay mercadería, se consigue todo, pero no se vende como antes, hay mucha competencia. Y los Precios Cuidados también nos sacan ventas, porque la gente va a las grandes cadenas y compra ese tipo de productos. Nos salva el campo, porque tenemos mucha clientela en ese sector. Y en algunos rubros tenemos promociones que nos facilitan los distribuidores”, aseguró.

Muchas ventas se concretan en efectivo y con tarjetas de débito, sobre todo las vinculadas a programas sociales. “Por eso aunque no tenemos las ventas que esperaríamos, la gente compra igual, esta es una ciudad con mucho movimiento. Y se vende repartido, lácteos, carne, productos de limpieza, no hay grandes cambios de hábitos, salvo más incorporación de pollo y cerdo”, sostuvo.

“Nuestra principal competencia son los supermercados chinos, que en su momento me hicieron cerrar dos sucursales, y cerraron otros colegas. Ellos traen paisanos de ellos, no los declaran y si uno tiene un empleado acá en negro se te va corriendo al abogado. A mí los juicios laborales me arruinaron”, advirtió.

