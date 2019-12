El titular de la CATAC dio un contundente apoyo a ATCADe

La Asociación de Transportistas y Afines por sus derechos (ATCADe) cerró el 2019 con un almuerzo en el que tuvo a ocho representantes de la Confederación Argentina del Transporte Automotor de Cargas (CATAC), encabezados por su presidente Ramón Jatip quien dio un gran apoyo a la entidad que dirige Miguel Aguilar.

En el Club Defensores de Puerto Quequén repleto como marco, Aguilar expresó que “para nosotros es un orgullo que Ramón Jatip venga a cerrar el año con nosotros y que hable un poco con los muchachos del tema tarifas y esas cosas que han quedado en el camino como lo que yo siempre reclamo, que es ese 10 por ciento que queda en los acopios, los viajes enganchados”.

En rueda de prensa, Jatip señaló que “desde hace un tiempo largo en la provincia de Buenos Aires, es Miguel Aguilar con ATCADe quien tiene la representación”, y remarcó que “creemos que hay alguna entidad que en algún momento no tenía los papeles como correspondía y han tenido algunos inconvenientes”.

“Para nosotros, como entidad nacional y para la dirección de Transporte como el Ministerio de Transporte, es Miguel quien tiene la representación” en todo el Sudeste de la Provincia.

Y afirmó que los transportistas “para acercarse, se tienen que arrimar a ATCADe, porque es la que pelea la tarifa que no es fácil. ATCADe toda la vida ha sido quien más ha llevado la voz cantante del Sudeste, de los problemas que tiene Necochea y toda la zona. Después ha habido algunos pseudos dirigentes que se han sentado en la silla y luego hemos escuchado cuando han llegado acá, a Necochea, que eran ellos los hacedores de todo lo difícil que es poder cerrar con el campo y poder cerrar con las entidades”.

Jatip aprovechó para remarcar que CATAC coincide con Aguilar en rechazar el pago de un 10% en concepto de gastos administrativos por parte de los camioneros a las cerealeras. “Los productores, aunque se estén llenando de dinero, siempre dicen que las tarifas son carísimas. Siempre ha sido Miguel con su gente quien ha puesto el pecho y quien ha ido a un paro, siempre ha sido ACTADe”, manifestó y remarcó que “solamente queremos decir quien representa y quien, a la hora de sentarse a la mesa, siempre están y uno sabe del sacrificio que eso significa”.

Además, dijo que “con el diálogo, tenemos que hacer entender que hay cosas que no pueden ser. Yo estoy en contra que las cerealeras cobren a los camioneros un 10 por ciento por administración, administrar nada. Puede haber un porcentaje que si les descuenten las exportadoras por el servicio que les prestan, pero las cerealeras no le prestan ningún servicio al transportista. El transportista lleva su factura, le hacen el pago como corresponde y ya está. En eso estamos codo a codo y va a ser un compromiso nuestro, lo hemos hablado mucho con Miguel, de que eso tiene que desaparecer, porque ocurre mucho pero solo en esta zona y son cuatro vivos que le sacan al camionero una comisión por darle una carga que es de ellos. No existe eso”.

Por otra parte, Jatip señaló que “el 2020 va a ser un año de lucha como todos. El 2019 fue complicadísimo, sabemos que no la pasaron bien los transportistas”.

“Lo que tenemos que seguir haciendo es actualizar la tarifa y hacer que la paguen a la tarifa”, remarcó. “El Ministro de Transporte es una persona conocida por mí, es de mi ciudad”, expresó sobre el flamante funcionario que puso el presidente Alberto Fernández en la cartera que dejó Guillermo Dietrich en la gestión de Mauricio Macri. En esa línea, apuntó que “Mario Meoni es un tipo que tiene mucha calle, conoce mucho de política del transporte y estará aprendiendo, pero Dietrich vendía autos. Lo que tenemos que hacer es sentarse y hablar de los puntos a solucionar de Necochea, de la provincia de Buenos Aires y la Argentina”.

Además, el presidente de CATAC rechazó los pagos a más 30 días que reciben los camioneros: “Acá exceden los 30 días, pedimos que sean dentro de los 30 días, pero hay gente que los paga a 50 o 60 días y no puede ser”, expresó y sentenció que “nosotros, los transportistas, no podemos financiar a quien nos da la carga que vale 500.000 pesos, con un flete de 30.000 pesos”.

Sobre el funcionamiento de la entidad que preside Miguel Aguilar, dijo que “ATCADe se ve grande, se ve bien, cada vez mejor se ve. Siempre tuvo una posición muy buena, siempre tuvo una posición en defensa de los transportistas. Porque acá están los que trabajan por los transportistas y los que viven de los transportistas” y agregó: “Si no tuviéramos la visión, si no tuviéramos el conocimiento de Miguel, hoy no estábamos acá”.

“Los transportistas, de una vez por todas, tienen seguir a las personas y a las entidades que realmente trabajan por ellos. Nosotros tenemos un gran cariño por ATCADe, por Miguel Aguilar y su gente, entonces vamos a trabajar mancomunadamente y la idea que tenemos es llevar a nivel nacional a ATCADe porque representan a muchísima gente”.

Aguilar, por su parte, demostró su satisfacción por la presencia de CATAC en Necochea: “Ramón, más allá de ser el presidente de CATAC, nos hemos hecho amigos. Durante tantos años, las discusiones, las mesa de cargas, me ha dado muchos concejos y hemos cosechado una gran amistad. Para mi es más que importante”.

