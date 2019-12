El titular de Obras Sanitarias explicó el por qué de la falta de presión de agua

Ante los inconvenientes registrados en la provisión de agua en distintos sectores de la ciudad, el titular de Obras Sanitarias del municipio, Sergio Moricet, dio cuenta de las causas del problema, de las tareas realizadas y formuló recomendaciones en torno al uso del recurso en el verano próximo a iniciarse. “El lunes hubo un importante corte de luz en el sector noroeste de la ciudad, de Almafuerte hacia la ruta 3, donde está la mayor cantidad de pozos que aportan a la red los que permanecieron durante un tiempo prolongado apagados. Eso hizo que bajara la presión de agua de tal manera que ante las altas temperaturas no fue posible recuperarla. Y con baja presión, a los tanques que están ubicados por encima de los cuatro metros de altura, el agua no llega. En la canilla directa nosotros probábamos y teníamos agua, pero sin la presión suficiente para subir al tanque de reserva”, explicó. Aseguró que hoy esa presión está “bastante recuperada”.

En tanto, reconoció la existencia de un problema puntual en la zona de las viviendas recientemente entregadas en Rocha al 1500. “Nos habíamos conectado a una red que tenía baja presión y no era un circuito cerrado; ahora nos conectamos a otro alimentador que va por el Camino de Cintura, hicimos unos 100 metros de cañería nueva, cerramos el circuito y mejoró la presión”, informó Moricet.

“Tenemos que preocuparnos realmente por hacer un buen uso del agua. En las altas temperaturas aumenta el consumo y la presión cae, fundamentalmente porque no tenemos reservas. Hay que concientizar a la gente, de hecho vamos a hacer una campaña intensa, para que se tengan en cuenta las recomendaciones a la hora de lavar autos, que se debe hacer con balde y repaso y no con manguera, y para las piletas, el uso de productos especializados que se venden en distintos comercios y que permiten conservar el agua en buenas condiciones y no tener que renovarla constantemente”, recomendó.

