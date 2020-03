El toque de queda en Chaves centro de la polémica en Crónica TV (video)

26 marzo, 2020 Leido: 616

Esta noche, el intendente municipal de Gonzales Chaves, Marcelo Santillán, fue entrevistado por el programa Solo Periodismo que se emite por Crónica TV y defendió el toque de sirena a las 15 horas. “No le impedimos el tránsito a ninguna persona, no hemos tenido quejas de la comunidad”, manifestó al ser consultado sobre una medida, según los entrevistadores, interpretada como “polémica”.



Además, en el marco del debate por los jefes comunales bonaerenses que dicen “cierro y no entra nadie”, desestimó haber detenido el paso de camiones. “Vamos a seguir con esta modalidad si se extiende la cuarentena”, afirmó al tiempo que explicó que un “mosquito” fotografiado en momentos de estar frente a un acceso, no estaba autorizado a circular.



Volver