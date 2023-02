El trabajo del ictiólogo, fundamental en el concurso pesquero

12 febrero, 2023

El ictiólogo interviniente en el concurso del Club Cazadores, Juan Piscicelli, habló con LU 24 respecto a la función que le compete, y explicó que “fue un trabajo arduo el del sábado, estuvimos desde las cuatro de la tarde hasta las nueve de la noche, ingresaban cada vez más piezas, también en la variada”.

“Luego venían los controles más espaciados, y sobre las cinco de este domingo se cortó, no ingresaron más piezas”, dijo y aclaró que “de acuerdo al régimen de mareas vamos a encontrar corvinas que lejos de la costa llegan con comida lejos de la costa, y cerca de la costa buscan la comida, que son la mayoría de las piezas que capturan los pescadores”.

“Llegaron ejemplares con los últimos reflejos de vida, y alguna me mordió un dedo, todo tiene que ver con el tiempo desde que son pescados, y la llegada de los controles”.

Respecto a la posibilidad de salida de alguna “negra”, Piscicelli dijo que “nunca se pierde la esperanza, me han llegado videos que han sacado corvinas negras en la zona esta semana, y eso es parte del azar también; hay muchos factores que juegan no solamente la temperatura del agua, sino las corrientes influenciadas por las tormentas. Durante las primeras horas de concurso aparecieron muchas lombrices de mar que hace rato no se veían en la zona, eso quiere decir que se recupera la especie, al igual que las langostas en Reta y para el lado de Orense”.

Respecto a consultas sobre si el pez violín entra en concurso dijo que “sí, es un pez cartilaginoso, emparentado con las rayas, y a veces se lo confunde con el pez ángel que no entra en el concurso al ser una especie protegida”.

