El trabajo diario del Consejo Escolar en palabras de Gabriela García (audio)

2 agosto, 2026 55

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Gabriela García, integrante del Consejo Escolar de Tres Arroyos, dialogó con LU 24 sobre el trabajo de los consejeros, la situación de las escuelas, las necesidades y las prioridades presupuestarias.

Enumeró algunas actividades que realiza el Consejo Escolar, que abarca diversas temáticas: “infraestructura escolar, por ejemplo, donde hay que gestionar y ver las prioridades. Trabajamos con auxiliares, insumos, transporte, cooperación, registro de títulos, asesoramiento, es muy amplia la tarea”.

También comentó que hay un fuerte trabajo en el servicio alimentario para el que ahora preparan una nueva licitación: “buscamos que los chicos coman la mejor calidad posible. Hay 2.200 chicos recibiendo el almuerzo y más de 6 mil la merienda”.

Sobre los comedores, especificó que “incrementó mucho la demanda. Aumentamos mucho los cupos. La Provincia por suerte no nos pone obstáculos. El alumno que necesita hacer el uso del desayuno, el almuerzo o merienda, lo tiene”.

Acerca del uso de los presupuestos, expresó que “damos prioridad a lo emergente, a lo que no pone en riesgo al personal y el alumnado, como luz, gas, lo esencial. Siempre buscamos partidas mayores. El municipio también ayuda, por ejemplo, con las cuadrillas. Estamos en dialogo con el intendente por las necesidades prioritarias de financiamiento”.

Luego indicó, respecto a la remuneración, que su caso es especial “yo trabajo ad honorem. Soy jubilada y no tengo retribución. Pero por ser consejero escolar no se gana más que un docente, la hora vale lo mismo”.

Para finalizar, expresó que “la educación es la base de todo”.

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