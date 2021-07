El tramo Copetonas – Lin Calel de la ruta N° 72 y su impacto turístico y económico

Juan Orgambide es un vecino de Lin Calel, que desde hace 62 años mantiene la convicción de trabajar por sus pagos. Es por ello, que en dialogo con LU24 se refirió a los avances de la licitación del proyecto de la Ruta N° 72 que conectaría Copetonas con Lin Calel, tan ansiada por los vecinos de la localidad, y también sobre los trabajos permanentes que se llevan a cabo para darle vida al pueblo, y mejorar día a día la calidad de vida de sus 60 habitantes.

Es casi un hecho que se licitará durante el transcurso de este año la obra de la Ruta N° 72, tal como lo anunció en LU24 hace algunas semanas, el Ministro de Obras Públicas Agustín Simone, es por ello que Orgambide, comentó que “es algo en lo que trabaja el Sr. Cuto Moreno”, y efectivamente, gracias a gestiones del Diputado con el ministerio será una posibilidad para los vecinos de la localidad que se concrete dicha obra.

Según se sabe, la demora en la decisión de llevar a cabo este tramo se basa en que es una ruta que implicaría un costo elevado, con un valor quizá hasta 3 veces más que cualquier otra ruta, ya que se debería hacer nuevamente las bases del camino ya que su trazado será sobre los terrenos de las vías del ferrocarril, a diferencia de la ruta de que llega a Claromecó que se ha trabajado sobre la ya existente. Tal como lo aseguró Orgambide, “sería bueno para Lin Calel, para la zona de turismo creo principalmente”. En ese sentido, la circulación que permitirá la ruta en las dos localidades que conecta, permitirá una gran oportunidad económica, favoreciendo a todos los vecinos y brindando la posibilidad de ofrecer a Lin Calel como un destino turístico rural.

Con respecto a cómo le ha afectado a la localidad la pandemia, indicó que “como todos trabajan en el campo, algunos lo pasaron trabajando y otros estuvieron un poquito complicados, pero no ha pasado a mayores”. Y en cuanto a los trabajos de mantenimiento de Lin Calel, manifestó que “sigo adelante gracias al señor intendente Carlos Sánchez porque tengo todo el apoyo de él, si no fuera por él el pueblito no estaría así” y detalló que “se arregló el destacamento policial, el club, hay una placita, en la estación ferroviaria algo se va haciendo también”.

