El transporte escolar afectado por los embates de la inflación

29 julio, 2022 Leido: 49

Con dos ómnibus y una combi, la firma Falcone e Hijos traslada alumnos a la Escuela Agropecuaria de Tres Arroyos. El propietario, Eduardo Falcone, indicó a LU 24 que el servicio tiene un costo de alrededor de 11 mil pesos por mes.

“Sin hacer abuso, vamos a tener que subir otro poquito porque no podemos quedarnos con los valores muy bajos para poder subsistir”, afirmó.

“Nos afecta la suba del precio del gas oil y andar luchando por poder conseguirlo, por ahora venimos zafando, al no tener un gran consumo nos vamos arreglando”, agregó.

Finalmente, Falcone dijo que “seguimos trabajando bien, no nos podemos quejar”.

FOTO ILUSTRATIVA

Volver