El tresarroyense Alejandro Grignoli presenta su libro en la Sarmiento

7 octubre, 2023

“Después del temporal”, es el título del libro que el autor tresarroyense Alejandro Grignoli presentará el viernes 20 en la Biblioteca Sarmiento.

Licenciado en Comunicación Social, se radicó en La Plata en el año 2011 y lleva publicados diversos textos en plataformas digitales.

Es un libro de historias que atraviesan la vida de pueblos del interior en los que precisamente no reina la tranquilidad”, dijo Grignoli a LU 24 y agregó: “estoy con bastante emoción por la presentación del libro, que tendrá una previa en La Plata, el jueves 12 y el 20 será en Tres Arroyos junto a María del Carmen Martínez”.

“Siempre desde chico me interesó el periodismo, y creo haber encontrado un estilo luego de recibirme, y después se me dio por escribir, he trabajado en talleres, en correcciones hasta que en algún momento me decidí a hacer lo mío”, sostuvo.

“El libro está disponible en Lumi libros y en Los Siete Locos, quienes con muchísima buena voluntad aceptaron recibir el libro, que es de una editorial independiente de La Plata, quienes creyeron en la potencia de una primera publicación”, explicó.

También en el Instagram @alegrignoli está el link para poder comprarlo y que yo se los envíe”, finalizó.

