El tresarroyense Damián del Valle es el nuevo director de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes

19 junio, 2021 Leido: 124

El tresarroyense Damián Del Valle fue recientemente elegido como nuevo director de Formación Docente de la Universidad Nacional de las Artes. Fue en el Consejo Departamental del área realizado de manera remota el pasado martes 15 de junio.

En diálogo con LU 24 indicó que “formamos a más de 1.600 estudiantes universitarios para ser profesores de diferentes disciplinas artísticas: artes visuales, música, folklore, danza, teatro. Es un desafío enorme porque involucra la formación de futuros profesores que van a trabajar en todo el sistema educativo y en todo el país”.

Contó que “empecé a trabajar en la Universidad hace unos 15 años, fui Secretario Académico y hasta hace muy poco de Vinculación Institucional. En 2012 concursé como profesor de Políticas Educativas, en este departamento en el que actualmente estoy asumiendo este cargo, y desde allí siempre estuve trabajando e investigando en el área de Políticas Educativas, particularmente sobre políticas universitarias y eso me llevo a este lugar. De alguna manera es mi vocación de trabajo por la universidad pública que tuve siempre desde que empecé a estudiar Sociología en La Plata”.

Además dijo que en Tres Arroyos conserva grandes amigos de su etapa como alumno del Colegio Jesús Adolescente. “Es una ciudad que yo quiero muchísimo”, afirmó.

Según se informa en el sitio web de la UNA, además de los representantes de los claustros de profesores, auxiliares, graduados y estudiantes, del encuentro participaron la rectora Sandra Torlucci, quien presentó al Consejo al profesor Del Valle como candidato; la directora saliente, Susana Pires, decanos y decanas, secretarias y secretarios del Rectorado, representantes de los sindicatos docente y no docente y miembros de la gestión entrante.

Damián Del Valle es Licenciado en Sociología (UNLP), Profesor Adjunto regular de “Políticas Educativas” y Profesor Titular de los seminarios de posgrado “Administración Cultural Pública (Maestría de Cultura Pública – Universidad Nacional de las Artes), “Sistemas Universitarios” (Diplomado Superior en Docencia Universitaria – CLACSO/Facultad de Ciencias Sociales de la UBA) e “Innovación Cultural y Desarrollo” (Diploma Superior Investigación, Transferencia y Desarrollo en la Universidad Pública). Se desempeñó como Secretario Académico de la UNA (2011-2013) y desde 2013 hasta la actualidad fue Secretario de Desarrollo y Vinculación Institucional.

Es codirector del proyecto de Investigación “La Universidad Nacional de las Artes y la educación superior artística en América Latina: dinámicas de expansión, modelos de evaluación institucional y formas de vinculación con los sistemas educativos nacionales” (PIACyT-UNA) y coordinador del Grupo de Trabajo CLACSO “Artes, educación y Ciudadanía”. Publicó numerosos artículos y coordinó, coeditó o cocompiló distintos títulos relacionados con las políticas educativas, la universidad y la educación artística.

En su discurso, al cierre del acto, Damián Del Valle expuso algunos lineamientos del rumbo que pretende desarrollar, bajo el concepto del derecho a las artes en la educación, al que definió como “el fundamento y el fin de nuestra acción política y académica”. Además de sostener y mejorar el desempeño educativo en el difícil contexto que impone la pandemia, sostuvo que la universidad, y en particular el área de educación artística, tendrá un rol protagónico en las tareas reconstrucción y recomposición social de la pospandemia.

En ese sentido, propuso fortalecer el carácter artístico del Área (además de sostener su perfil pedagógico), mejorar las tareas de investigación y de vinculación con la comunidad y posicionar a Formación Docente como una referencia en materia de educación artística no solo en relación al resto de los departamentos de la UNA sino también en el plano nacional e internacional. También se refirió a la necesidad de acelerar la resolución de títulos de los graduados: “reconociendo la emergencia de esta situación, vamos a poner a todo el equipo de nuestra gestión desde el primer día y de manera prioritaria a trabajar para resolver las demoras en las entregas de los diplomas”, anticipó.

“Para todo ello –agregó–, no tengo duda de que en el Área necesitamos fortalecernos como comunidad, reconstruir lazos entre nosotros, estudiantes, docentes, graduados, no docentes y también generar líneas de integración con el resto de las Unidades Académicas y la Universidad, a partir de diversos tipos de proyectos que permitan potenciar lo que tenemos para ofrecer como área especializada en la formación de docentes”.

Por último, en la jornada del martes, el flamante director presentó por último a su equipo de gestión, integrado por Vanesa Navarlaz (Secretaria Académica), Lionel Korsunsky (Secretario Administrativo y de Planificación), Rosario Lucesole (Prosecretaria de Vinculación Comunitaria y Bienestar Universitario), Gabriela Augustowsky (Directora de Posgrado), Victoria Orce (coordinadora de Investigación) y Lucas Petersen (responsable de la comunicación institucional). Lucía Paz continuará trabajando en el área de Extensión y asistiendo en Posgrado y Comunicación.

(Con información y fotos de la UNA).

