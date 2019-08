El tresarroyense David lleva adelante la denuncia contra el falso odontólogo de City Bell

El Colegio de Odontólogos de La Plata denunció penalmente a un hombre que ejerció la profesión durante 14 años pese a que no tenía título en un consultorio de la localidad de City Bell, en La Plata.

Se trata de Fernando Cuacci y la investigación se inició a partir de una denuncia por mala praxis que ingresó en la institución y que derivó en una inspección de la subcomisión de Habilitaciones, Rehabilitaciones, Verificaciones, Publicidad e Intrusismo del Colegio de Odontólogos de La Plata.



La denuncia fue presentada por el abogado del Colegio, el tresarroyense Marcelo David. Lo hizo ante la fiscal penal de La Plata Virginia Bravo por el delito de "ejercicio ilegal de la profesión". Al momento de la inspección el falso odontólogo admitió que había estudiado varios años pero que había abandonado la carrera.

En la presentación judicial se consignó que al momento de la fiscalización "estaba atendiendo a una paciente, reconoció que el consultorio estaba habilitado a nombre de su esposa y que ella ignoraba la situación".

El abogado detalló a LU 24 que “reconoció que no se había recibido y además en la Facultad de Odontología figura como alumno, incluso pasivo, léase perdió la regularidad por haber abandonado la carrera y no haber tenido la continuidad necesaria”.

“Fue toda una tarea logística a raíz de una denuncia de una supuesta mala praxis de una persona, que pidió reserva de identidad, cuando revisamos los datos nos dimos cuenta que teníamos que activar un protocolo de cierta complejidad en la cuestión porque no estaba en la base”, precisó sobre la investigación.

También contó que a pesar que el consultorio estaba a nombre de la esposa, quien si es odontóloga, ella sostuvo que está separada del marido. “La esposa fue esposa hasta el momento que se descubrió, y sigue teniendo el vínculo porque entiendo que en tan pocas horas no te podes divorciar, lo que pasó es que se separó de esta persona alegando la manipulación y el engaño”, indicó y agregó que “se le inició un sumario en el tribunal de disciplina a la odontóloga para que pueda aclarar o decir las cuestiones en su defensa”.

Finalmente el abogado aclaró que “se advirtió que en gestiones anteriores las rehabilitaciones que se hacen cada año o dos años no cuenta con la firma de la profesional habilitante y siempre contó con la venia del esposo, vemos y advertimos que el colegio tuvo su negligencia en gestiones anteriores”.