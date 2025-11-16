El tresarroyense, Facundo Lopez de Ipiña ganó las 6 horas de pesca del Instituto Almafuerte

16 noviembre, 2025

El tresarroyense, Facundo Lopez de Ipiña ganó las 6 horas de pesca del Instituto Almafuerte

Finalizó el concurso de pesca en Reta organizado por el Instituto Secundario Almafuerte donde participaron 2.206 cañas y el gran ganador fue Facundo Lopez de Ipiña, oriundo de Tres Arroyos y con una Corvina de 2,732 KG.

En el segundo lugar, quedó Alfredo Marriescurena de Claromecó con una Corvina de 2,476 KG. Cerró el podio, Sergio Miner de Bahía Blanca con Corvina de 2,160 KG.

La clasificación final:

1º Facundo Lopez de Piña – Tres Arroyos – Corvina 2,732 – FORD RANGER 4X4

2º Alfredo Marriescurena – Claromecó – Corvina 2,475 – GANÓ $18.000.000

3º Sergio Miner – Bahía Blanca – Corvina 2,160 – GANÓ $10.000.000

4º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698 – GANÓ $5.000.000

5º Julián Baños – Necochea – Corvina 1,672 – GANÓ $3.500.000

6º Leonardo Franco – Loberia – Corvina 1,538 – GANÓ $2.400.000

7º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428 – GANÓ $1.300.000

8º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298 – GANÓ $1.200.000

9º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260 – GANÓ $1.100.000

10º David Garay – Monte Hermoso – Corvina 1,232 – GANÓ $1.000.000

DEL 11º AL 20º, GANARON $500.000 + inscripción

11º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184

12º Kevin Ginel – Necochea – Corvina 1,144

13º Rico Williams – San Cayetano – Corvina 1,128

14º Jorge Andrés Norrid – Cascallares – Corvina 1,128

15º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116

16º David Ramos – Tres Arroyos – Corvina 1.076

17º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044

18º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040

19º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036

20º Ramiro Álvarez – Tres Arroyos – Corvina 1,032

DEL 21º AL 30º, GANARON $400.000 +inscripción

21º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004

22º Nicolas Cosara – Rio Negro – SORTEO

23º Daniel San Martin – Laprida – SORTEO

24º Rodrigo Williams – Monte Hermoso – SORTEO

25º Alfredo Silva – Tres Arroyos – SORTEO

26º Hernán Trino – Miramar – SORTEO

27º Marcelo Sarantonis – La Plata – SORTEO

28º Alejo Colantonio – San Cayetano – SORTEO

29º Matías Natale – Tres Arroyos – SORTEO

30º Javier Sáenz – Coronel Pringles – SORTEO

31º AL 35º, GANARON $400.000

31º Lucas Licarzi – Pedro Luro – SORTEO

32º Pablo Ibáñez – Mar de Ajo – SORTEO

33º Donato Da Silva – Ezeiza – SORTEO

34º Daniel Bailón – Tres Arroyos – SORTEO

35º Eduardo Musso – Berazategui – SORTEO

Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800 – GANÓ $3.000.000
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,430 – GANÓ $600.000
3º Luis Rubiani – San Cayetano – Bagre 2,192 – GANÓ $300.000

Clasificación damas:
1º Maria José González – Cascallares – Corvina 0,076 KG – GANÓ $1.000.000

2º Irine Zubiaur – Copetonas – SORTEO – GANÓ $600.000

3º Maria Teresa Zingales – Copetonas – SORTEO – GANÓ $300.000

Clasificación cadetes:

1º Pedro Andersen – Copetonas – SORTEO- GANÓ $1.000.000

2º Maximiliano Di Salvo – Bahia Blanca – SORTEO –  GANÓ $600.000

3º Valentino Frelis – Reta – SORTEO – GANÓ $300.000

Clasificación a mejor copetonense:

1º Luciano Olguin – Copetonas – GANÓ $1.000.000

Sorteo de entradas anticipadas:

Carlos Eduardo Rodriguez – Necochea – SORTEO – GANÓ UN AUTO FIAT CRONOS OKM

Sorteo entre todos los inscriptos:

Estaban Rampello – Chubut – GANÓ UNA FORD RANGER 4X2

