El tresarroyense, Facundo Lopez de Ipiña se adjudicó las 6 horas de pesca del Instituto Almafuerte
Finalizó el concurso de pesca en Reta organizado por el Instituto Secundario Almafuerte donde participaron 2.206 cañas y el gran ganador fue Facundo Lopez de Ipiña, oriundo de Tres Arroyos y con una Corvina de 2,732 KG.
En el segundo lugar, quedó Alfredo Marriescurena de Claromecó con una Corvina de 2,476 KG. Cerró el podio, Sergio Miner de Bahía Blanca con Corvina de 2,160 KG.
La clasificación final:
1º Facundo Lopez de Piña – Tres Arroyos – Corvina 2,732 – FORD RANGER 4X4
2º Alfredo Marriescurena – Claromecó – Corvina 2,475 – GANÓ $18.000.000
3º Sergio Miner – Bahía Blanca – Corvina 2,160 – GANÓ $10.000.000
4º Carlos Eisele – Necochea – Corvina 1,698 – GANÓ $5.000.000
5º Julián Baños – Necochea – Corvina 1,672 – GANÓ $3.500.000
6º Leonardo Franco – Loberia – Corvina 1,538 – GANÓ $2.400.000
7º Bladimir Krieger – Viedma – Corvina 1,428 – GANÓ $1.300.000
8º Gustavo Alberca – Indio Rico – Corvina 1,298 – GANÓ $1.200.000
9º Fernando Ancho – Tres Arroyos – Corvina 1,260 – GANÓ $1.100.000
10º David Garay – Monte Hermoso – Corvina 1,232 – GANÓ $1.000.000
DEL 11º AL 20º, GANARON $500.000 + inscripción
11º Alejandro Coronel – Adolfo González Chaves – Corvina 1,184
12º Kevin Ginel – Necochea – Corvina 1,144
13º Rico Williams – San Cayetano – Corvina 1,128
14º Jorge Andrés Norrid – Cascallares – Corvina 1,128
15º Matías Vidal – Balcarce – Corvina 1,116
16º David Ramos – Tres Arroyos – Corvina 1.076
17º Gerardo Pavón – Coronel Dorrego – Corvina 1,044
18º Emilio Alfonso – Mar Del Plata – Corvina 1,040
19º Francisco Caputo – Necochea – Corvina 1,036
20º Ramiro Álvarez – Tres Arroyos – Corvina 1,032
DEL 21º AL 30º, GANARON $400.000 +inscripción
21º Federico Jacobsen – San Vicente – Corvina 1,004
22º Nicolas Cosara – Rio Negro – SORTEO
23º Daniel San Martin – Laprida – SORTEO
24º Rodrigo Williams – Monte Hermoso – SORTEO
25º Alfredo Silva – Tres Arroyos – SORTEO
26º Hernán Trino – Miramar – SORTEO
27º Marcelo Sarantonis – La Plata – SORTEO
28º Alejo Colantonio – San Cayetano – SORTEO
29º Matías Natale – Tres Arroyos – SORTEO
30º Javier Sáenz – Coronel Pringles – SORTEO
31º AL 35º, GANARON $400.000
31º Lucas Licarzi – Pedro Luro – SORTEO
32º Pablo Ibáñez – Mar de Ajo – SORTEO
33º Donato Da Silva – Ezeiza – SORTEO
34º Daniel Bailón – Tres Arroyos – SORTEO
35º Eduardo Musso – Berazategui – SORTEO
Variada de Mayor Peso:
1º Juan Ignacio Cao – Tres Arroyos – Chucho 6,800 – GANÓ $3.000.000
2º Marcelo Bretti – Cabildo – Bagre 2,430 – GANÓ $600.000
3º Luis Rubiani – San Cayetano – Bagre 2,192 – GANÓ $300.000
Clasificación damas:
1º Maria José González – Cascallares – Corvina 0,076 KG – GANÓ $1.000.000
2º Irine Zubiaur – Copetonas – SORTEO – GANÓ $600.000
3º Maria Teresa Zingales – Copetonas – SORTEO – GANÓ $300.000
Clasificación cadetes:
1º Pedro Andersen – Copetonas – SORTEO- GANÓ $1.000.000
2º Maximiliano Di Salvo – Bahia Blanca – SORTEO – GANÓ $600.000
3º Valentino Frelis – Reta – SORTEO – GANÓ $300.000
Clasificación a mejor copetonense:
1º Luciano Olguin – Copetonas – GANÓ $1.000.000
Sorteo de entradas anticipadas:
Carlos Eduardo Rodriguez – Necochea – SORTEO – GANÓ UN AUTO FIAT CRONOS OKM
Sorteo entre todos los inscriptos:
Estaban Rampello – Chubut – GANÓ UNA FORD RANGER 4X2