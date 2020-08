El tresarroyense Gabriel Scher es fundador de la marca Kiddy y donó juguetes en la ciudad

Gabriel Scher es tresarroyense, nacido en el seno de una familia de abogados cuyo estudio funcionaba en Betolaza 269 de esta ciudad, y siguiendo la vocación paterna se fue de Tres Arroyos a estudiar Derecho a Mar del Plata.

Tras 20 años de ejercicio de la profesión, según contó a LU 24, se encontró por casualidad con la puericultura y creó, después de la aventura de viajar a China en la década del 90, la reconocida marca de cochecitos y butacas para bebé Kiddy. Tiempo después, con su esposa artista plástica, crearon los juguetes didácticos de la misma marca, muchos relacionados justamente con la creatividad y el arte, y tras relacionarse nuevamente con su ciudad natal a partir de un encuentro de egresados, hizo una importante donación que se entregó este fin de semana a los Jardines Frutillitas y a la Escuelita de Fútbol Infantil del Barrio Ranchos de la Virgen de Luján.

“El ejercicio de la profesión no me completaba y opté por una industria que no sólo es creativa sino que además produce felicidad en sus destinatarios, como es la puericultura. Y a través de la empresa y de nuestra vinculación con el arte hemos hecho varias actividades solidarias, como Capotas al Arte, por ejemplo, una propuesta de intervención de las capotas en blanco de 24 cochecitos que se expuso en el Centro Cultural Borges y fue a beneficio de la Fundación Garrahan; y hacemos donaciones a entidades siempre para fechas importantes, en Buenos Aires donde vivimos y en sus alrededores. Pero este año decidimos hacerlas en Tres Arroyos, y pudimos concretarlas a través de una compañera de la secundaria, Liliana Bernard”, contó Gabriel a la radio.

La entrega de los juguetes se concretó este fin de semana, y a Scher, que espera poder volver a Tres Arroyos “lo más pronto posible”, le enviaron fotos y videos. “Me emocioné mucho”, comentó.

