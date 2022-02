El tresarroyense Marcelo Mack desde Ucrania, luego de la invasión rusa

24 febrero, 2022 Leido: 1373

Marcelo Mack, tresarroyense en Ucrania, radicado desde hace cuatro años en Ivano-Frankivsk, en contacto con LU 24 habló sobre la situación que se vive en ese país, luego de la invasión rusa que comenzó en la madrugada de este jueves.

“Teníamos la noticia que tenían todos, sabíamos lo que iba a pasar pero pensando en que no sucediera, sobre todo la gente mayor pensaba que no iba a suceder”, relató.

Marcelo hace cuatro años que está radicado en Ucrania, luego de haber salido de Tres Arroyos, donde vivía cerca de la cancha de Huracán, hacia Estados Unidos, donde estuvo dos años en ese país, así conoció a su esposa y luego se fueron hacia Ucrania.

“Trabajo de teleoperador, estoy todo el día en casa, afortunadamente no nos afectó el COVID; me gusta vivir acá, a mí me gusta el frío, y estamos bien, hoy nos despertamos por los bombardeos en el aeropuerto, a unas treinta cuadras de casa; hoy trabajé a la mañana y después me dediqué a atender a los medios argentinos”, manifestó.

“La situación va a empeorar y en cualquier momento va a llegar acá”, dijo y sostuvo que “nos estamos preparando para ello, mi señora no quiere salir, tiene dos hijos uno de 13 y otra de 20, tal vez podríamos ir a Colonia, Alemania, no lo sé”.

“Hubo que juntar mucha agua en bidones, para consumir y bañarnos, después fui a los cajeros automáticos que están, llenos intentando sacar algo de dinero. Vimos que en los supermercados faltaba leche y pan, pero nosotros estamos con todo lo necesario. Respecto de los servicios no hemos tenido problemas, podemos seguir trabajando”, concluyó Mack.

Volver