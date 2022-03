El tresarroyense que buscaba escapar de la guerra en Ucrania y llegó a Alemania

15 marzo, 2022 Leido: 738

Marcelo Mack logró salir de Ucrania, ya se encuentra en Alemania

Hace una semana, desde su casa en Ucrania, el tresarroyense Marcelo Mack, quien anteriormente contó su historia a LU24, confirmó que logró dejar el país que lo albergó durante varios años y que, en estos momentos, se encuentra a salvo junto a su familia en Alemania.

“Ya empezamos a buscar trabajo. Estamos felices y a salvo, más allá de que nos cambió la vida completamente. Contamos con algo de energía para empezar de nuevo”, dijo Marcelo.

El 24 de febrero, misiles impactaron en el aeropuerto que está a tres kilómetros de su hogar en Ivano – Frankivsk y su vida cambió por completo.

Por miedo a la escalada de los ataques, su esposa se fue con su hijo de 13 años a una ciudad cerca de la frontera rumana con la intención de salir del país. En ese momento, Marcelo quedó solo cuidando la casa, con una mochila junto a la puerta preparada con documentación, comida y velas “para abandonar la ciudad en caso de que sonara la alarma y hubiera un bombardeo”.

El pedido de ayuda del argentino que quería huir de la guerra

Cuando comenzó la invasión de Rusia en Ucrania y empezaron a ver que la situación se tornaba mucho más compleja, Marcelo se contactó con la Embajada Argentina para pedir ayuda: “A través de un mail consulté si figuraba entre los argentinos que estaban en Ucrania. Me respondieron que sí, que me iban a notificar y a los días envié otro correo para saber si podíamos salir con mi mujer y su hijo, pero no hubo ninguna respuesta”.

Allí fue que empezó a dar notas en diferentes medios para conseguir ayuda económica y poder irse de Ucrania: “La idea es ir a Rumania y de ahí a Bulgaria pero los planes cambiaron cuando llegó un mensaje de una argentina que vive en Alemania”.

Una vida nueva en Alemania

Según cuenta desde su nueva vida en la ciudad alemana Heidenheim an der Brenz, cuando cumplió nueve días solo y sin certezas de cómo avanzaría la guerra en Ucrania decidieron irse del país: “Me reuní con mi mujer y su hijo cerca de la frontera y al día siguiente emprendimos el viaje para salir de Ucrania”.

“Fue toda una travesía: partimos a las 4.30, tomamos un bus, y después otro. Llegamos a la frontera de Hungría donde nos recibieron muy bien, con una organización increíble. Nos subimos a otro tren, viajamos hasta Budapest y desde allí fuimos a una Estación Central donde tomamos otro tren rumbo a Munich”.

Marcelo destaca que solamente él – que no es ciudadano ucraniano tuvo que pagar el boleto ya que el resto de su familia viajó gratis: “Fueron dos viajes más hasta que finalmente el viernes 10 llegamos a Heidenheim an der Brenz donde nos recibieron Sara, Romina y sus familias que nos están dando alojamiento y nos están ayudando para hacer todos los trámites”.

Un contacto por las redes sociales

Según explica Marcelo, Sara es argentina y la dueña de la casa donde se están quedando: “Estamos conviviendo con ella, el esposo y el hijo. Romina, es amiga de Sara y ambas están tratando de ayudarnos en todo”.

