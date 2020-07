El turismo en España se ve fuertemente afectado por la pandemia

27 julio, 2020 Leido: 12

El tresarroyense radicado en España, Diego Medina Leguizamón, aseguró a nuestra emisora que muchas actividades han sido habilitadas en aquel país, pero que las mismas se han visto afectadas por el poco turismo que habrá de ahora en adelante, al menos por un tiempo.

“Vine en diciembre del 2001. Cometí el error de ser autónomo y siempre me dediqué a la hotelería. El momento es complicado, porque el turismo era el fuerte y con todo esto, es un palo bastante grande”, sostuvo.

Mencionó que en algunas ciudades más afectadas por los contagios “a partir de las 23 horas, no puede estar abierto nada, pero de todas maneras hay hoteles que han abierto y otros que no. Vos podés abrir tu evalúas la situación”. No hay restricciones por cuarentena desde el Estado, advirtió.

Volver