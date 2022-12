El uso de filtros solares, esencial para cuidar la piel ante altas temperaturas

15 diciembre, 2022

La farmacéutica Cintia Verkuyl aconsejó a través de LU 24 sobre el uso de los filtros solares ante las elevadas temperaturas, y sobre los costos dijo que se incrementaron al igual que en otros artículos, y pueden conseguirse a partir de los 1300 pesos.

“Yo recomiendo a partir de factor 50, sobre todo porque el daño que produce el sol en la piel es acumulativo, y por más que no lo veamos, el daño hace que sufra la piel”, dijo.

“El uso depende del fototipo de cada uno para ver cómo reacciona la piel al sol, el tiempo de exposición, y en que horario, en que condición climática y en el lugar. Las pieles más sensibles más blancas, se ponen coloradas en tanto las más morenas tienen mayor resistencia, se debe colocar cada dos horas el protector y si uno ingresa al agua o transpira mucho, debe aplicarse nuevamente”, agregó.

“Los filtros solares se toman como cosméticos y no como medicamentos, por lo que no los cubren las obras sociales; y hay problemas legales que nos rigen, pero a mi criterio deben ser ya medicamentos” explicó.

“La diferencia entre bronceadores y filtros es que el bronceador no tiene protección, aunque hay algunas líneas que los combinan. Recomiendo el uso en crema porque es lo más seguro para extender, en tanto el spray debe aplicarse bien y ahora están empezando a salir en gel; los filtros clásicos son más oleosos en tanto los de gel permiten mejor expansión, en tanto el spray debe tener muy cuidado”, argumentó Verkuyl.

“Hay dos tipos de filtros, los físicos, con polvo que quedaban blancos, y ahora con la tecnología incorporada esos mismos filtros tienen partículas muy chiquitas que hacen que puedan usarse por lo que ahora no se usa la palabra bloqueador o pantalla como antes”, dijo.

Volver