El Vecinalismo cerró campaña con el compromiso de seguir creciendo (video)

18 octubre, 2023



El Movimiento Vecinal cerró su campaña electoral con un acto realizado en el salón de Confitería La Perla con la presencia de la candidata a intendente Claudia Cittadino los integrantes de su lista, el acompañamiento el intendente Carlos Sánchez, funcionarios del gabinete municipal, directivos del partido de gobierno y una gran cantidad de adherentes y público que colmaron las instalaciones.

San Román: “Las encuestas nos dan como ganadores el domingo”

Inicialmente habló el presidente del Movimiento Vecinal, Miguel San Román, quien expresó que “sin lugar a dudas este cierre es extremadamente diferente, un cierre de campaña donde el próximo 10 de diciembre Argentina festejara los 40 años de Democracia cuando recuperamos la libre expresión por el voto ciudadano, y hace 38 años irrumpía el MV dando una muestra del fracaso de los partidos políticos que no se acordaban de Tres Arroyos”.

“Esta campaña electoral se ha enrarecido por el clima de descreimiento hacia la política, pero nuestra candidata a intendente se plantó y presentaron el plan de gobierno, y a los agravios se les respondió con 28 años de trayectoria al frente del distrito de Tres Arroyos”, dijo.

“Sin lugar a dudas vemos que hay una renovación en cuanto a sus próximos dirigentes, se notó con el trabajo conjunto de los dos candidatos que supieron convocar a las personas de nuestro medio, y es un momento especial para el Movimiento Vecinal, porque por primera vez en su historia la ciudadanía ha decidido llevar a una mujer como candidata a intendente y es Claudia Cittadino. Por eso les pido que tengamos un clima de fiesta; esta es la fiesta del Movimiento Vecinal, que va a ganar las elecciones el domingo, porque las encuestas recibidas nos dan como ganadores el domingo a la noche, los convoco a ir a votar y los esperamos en la sede del MV para festejar”, finalizó.

La palabra de los jóvenes

Luego usó de la palabra Patricio Roché, y afirmó “Me da mucho gusto poder participar de la campaña y es un capital importantísimo que personas que han participado de los orígenes del Movimiento vecinal y nos sumamos los jóvenes, a este grupo que tuvo un sentir que es difícil poner en palabras, que había un aire común de sentido de pertenencia a la comunidad donde vivimos. Hubo aprendizaje en las charlas con integrantes del gobierno y de escucha con los vecinos, donde cada uno vivió esas experiencias de modo personal”.

“En cada juntada nos poníamos a pensar que nos acercábamos a las demandas, y poner en marcha un equipo y detrás de ese equipo ver que hay una comunidad. Muchos venimos de fuera de la política, transitamos ese calendario electoral en cinco meses y en un clima de apatía generalizada que existe de la política, escuchábamos que el vecino nos pedía seguir acompañándonos, pero hay obras concretas, con derechos adquiridos y queremos ser parte de esto, no nos comprometemos con un hecho abstracto sino como parte de los vecinos, tenemos equipo, capacidad de trabajo e ideas nuevas y esperamos que este domingo nos acompañen”, concluyó.

Se proyectó un video en el que dialogaron Sánchez y Cittadino donde en un franco diálogo, Sánchez habló sobre su participación inicial al ingresar en el Vecinalismo, y luego resumió su obra de gobierno para afirmar “siento que es misión cumplida, un desafío”, y recordó los primeros debates de antes de asumir su gestión, e hizo referencia a los distintos pasos dados a partir del año 2003, mencionando logros obtenidos y lo que resta por hacer, y en un último mensaje le dijo a Cittadino: “He depositado la confianza que usted me ha sabido demostrar en muchos años de trabajo”, y a su vez expresó que, luego del 10 diciembre, cuando concluya su mandato “ mi voluntad de acá en más es seguir colaborando, nací aquí, estudie aquí, trabajé aquí y quiero seguir dando todo para Tres Arroyos”.

Seguidamente fueron presentados los candidatos a concejales y consejeros escolares de la lista 194: Mariano Hernández, Roxana Calvo, Jorge Ansa, Karen Galilea Sondergaard, Andrés Van der Horst, Rocío Liébana, Diego Benítez, Florencia Echegoyen, Emanuel Moya – titulares- y Julieta Weinzettel, Mariano Prado, Carolina Valladares, Ricardo Griffioen, Sonia Finocchio y Gastón Iúdice – suplentes – y al Consejo Escolar: Luciana Meléndez, Alejandro Espinosa, Marina Cepeda, Nèstor Ottonello, Daiana De Felice y Emiliano Zwaal.

Sánchez: “El Movimiento Vecinal va a ganar porque tiene el equipo, tiene los proyectos, tiene todo”

Carlos Sánchez habló a la concurrencia, y en principio dijo “Qué lindo que esto se viva con la pasión por estar en la política, que es la decisión que tienen algunas personas de proponerse a si mismos ese tremendo desafío de hacer las cosas para los demás; porque la verdad es esa”.

“Acá se toma la decisión de hacer algo por la comunidad, y la comunidad tiene que acompañar, primero al votarlos, después de comprobarlos, de seguirlos y de asumir responsabilidades colectivas, solidarias, para salir adelante en conjunto, con miles de problemas, como es la vida de cada uno: todos los días tenemos un tropezón, y en la política también, máxime cuando estamos abiertos en trabajar por y para todos”, agregó.

“Mirando la pantalla de 30 años atrás, y viendo que la mayoría ya no están me consta el tremendo esfuerzo de tomar decisiones en difíciles momentos, me consta, lo viví, lo toqué, son decisiones complicadas, porque son decisiones que se toman para los demás”, graficó.

“Detrás de cada arruga que llevo hay un esfuerzo, una decisión, que a veces pudo ser buena y otras no, y ver a esos jóvenes, con esas ganas ese orgullo y esa decisión de decir de acá para cuatro años vamos a trabajar para Tres Arroyos”, relató.

“Todas las áreas municipales, todos los sectores son importantes, no se puede vivir sin los otros, y la política también es importante y por eso estoy acá, y los recontra felicito por la decisión de tomar una posta, de quienes tenemos que dar un paso al costado”, afirmó.

“El MV ha demostrado ser absolutamente democrático, y tuvo que tener una interna para ofrecerle a Tres Arroyos las distintas posibilidades, dudas y esfuerzos; hemos sido democráticamente abiertos, hemos demostrado con hechos, llevamos once elecciones cumplidas y ganadas en el distrito y eso es un orgullo y una responsabilidad para ustedes, porque la política general es lo que hay que hacer como municipio de hacer todo lo mejor para que todos estemos mejor, no hemos dejado ningún área sin tocar, en todo echamos mano e hicimos hasta donde pudimos pero eso lo reconoce los vecinos y ahora tenemos que seguir subiendo la escalera, hoy estamos posicionados en la Provincia de Buenos Aires como uno de los distritos que más ha crecido en general en calidad de vida de nuestros vecinos, que más ordenados que tienen los números de la Municipalidad; al principio con el Ingeniero Aprile pero luego de 28 años se fue acomodando la difícil situación y no tenemos en la actualidad problemas de ningún tipo y si uno mira para atrás hemos armado un equipo logístico, de producción y esto es lo que tenemos que continuar, con el compromiso con la ciudadanía, con los vecinos; yo miraré orgulloso el equipo que puede hacer lo que yo no pude hacer hasta ahora”, expresó.

“El Movimiento Vecinal va a ganar porque tiene el equipo, tiene los proyectos, tiene todo”, finalizó.

Cittadino: “No es el cierre de campaña, es el comienzo de un nuevo Movimiento Vecinal”

Claudia Cittadino cerró los discursos, en medio de los aplausos y expresó su agradecimiento por la presencia a quienes acompañaron y también a los propietarios de La Perla, por brindar el espacio.

“Fue un momento muy emotivo el paso de la historia desde que estoy en el MV el video con Carlos Sánchez, en el que repasó mi historia en el Vecinalismo”, sostuvo.

“Quería transmitirles que esto no es un cierre de campaña sino el comienzo de un nuevo Movimiento Vecinal, que logró reunir a gente que por distintas circunstancias se había ido y hoy esta acá acompañando, representantes de aquellos apellidos históricos. Es muy importante tener el apoyo de esa gente que nos ha marcado el camino y luego está esta gente joven surgida de esta interna que nos hizo sufrir un poco, gente que quedo fuera de las listas pero nos acompaña, sosteniendo con el pecho inflado el nombre del Movimiento Vecinal, porque no fuimos a prometer; dijimos que vamos a seguir avanzando pero con los proyectos originales, trabajo experiencia e independencia política que es lo que nos caracteriza, todo eso lo debemos a los fundadores que pensaron en ocuparse de los vecinos y resolver los problemas de Tres Arroyos, lo que se dio gracias al compromiso, la unión y el interés por el destino del distrito”, dijo.

“Seguimos soñando que la gente va a ir y nos va a votar porque reconoce lo que hemos hecho y apoyado; a veces hay que decir que no cuando la situación así lo requiere, el domingo a la noche vamos a estar festejando que el Movimiento Vecinal siga dirigiendo los destinos de Tres Arroyos”, manifestó y finamente agradeció al partido “por haber confiado en nosotros, a mis compañeros, a mi familia, y en ellos a la familia de todos los candidatos, gracias, a ganar, a festejar y a seguir dirigiendo los destinos de Tres Arroyos”.

