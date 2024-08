El vecinalismo propone construir un monumento conmemorativo al “Octubre Rosa”

La concejala vecinalista Claudia Diez explicó a LU 24 sobre el proyecto que impulsa desde su bloque para poder erigir un monumento en un espacio público para concientizar sobre el cáncer de mama, en el mes de octubre, ya conocido como “Octubre Rosa”, el que fue despachado en la jornada del miércoles en la comisión interna del legislativo tresarroyense.

“El espíritu de esta ordenanza es continuar generando conciencia y lo que se pretende es que el monumento este ubicado en un lugar donde haya un tránsito par que a partir de determinada edad deban ser anuales para que las mujeres nos cuidemos y no tengamos esas conductas de riesgo, entender que tenemos que estar sanas para poder continuar con lo que estamos haciendo”, expresó.

“La idea es que lo realice un artista local y es lo que distingue al mes de Octubre Rosa, un lazo muy similar al que está ubicado en la plaza, de unos dos metros, que incluirá colocar una placa donde se haga referencia al objetivo del mismo”, explicó.

“Hemos pensado en colocarlo en el Parque Cabañas, donde es muy visitado o el Plaza San Martín por la cantidad de gente que la transita; salió despachado por mayoría y creo que va a salir la Ordenanza, ya que el costo no es demasiado, por lo que intentamos llegar con medidas de calidad a la gente pero que no represente una erogación importante y que sirva para poder cumplir su objetivo”, afirmó.

