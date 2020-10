El veterinario Sabatini habló sobre el uso de ivermectina contra el Covid 19

27 octubre, 2020

El veterinario Gustavo Sabatini analizó aspectos relacionados con el uso del antiparasitario ivermectina, sobre el cual hay estudios que indican que reduce la carga viral en pacientes con Covid 19, y destacó el rol del orensano Carlos Lanusse, de quien fue alumno, en esta investigación. “Se ha demostrado a nivel de laboratorio que esta droga, en contacto con el virus, impide su replicación. El virus es una partícula infecciosa, no es una célula, y lo que hace justamente es entrar en las células para usar su material genético y multiplicarse. Lo que se demostró es que la ivermectina impide que el virus entre a las células para lograr multiplicarse”, sostuvo.

“Cuando una persona ya tiene el virus es porque esa multiplicación ya empezó, pero lo que lograría la ivermectina es impedir que ese proceso continúe. Las dosis aún no están comprobadas. Aunque ya se vende comercialmente una ivermectina en comprimido para humanos, para el tratamiento de sarna y piojos incluso en niños, en una presentación de seis comprimidos por 6mg cada uno. La dosificación en animales es distinta, es de 200 microgramos por kilo de peso”, explicó Sabatini.

Según el veterinario, es una droga económica, de precio accesible, no obstante desalentó la compra particular. “Las pruebas hasta ahora son en laboratorio, ya hubo un profesional que la comercializaba para su uso en Covid y le retiraron la matrícula”, advirtió.

