El viajar es un placer: la historia de Fernando Sosa

17 junio, 2023

Para muchas personas, emprender viaje hacia otros lugares es un placer y en el caso de Fernando Sosa, no es la excepción. Después de que pasara un año de pandemia y viviera varias situaciones en el camino, decidió emprender viaje por Argentina. Este sábado, el tresarroyense de 32 años dialogó con LU 24 y nos contó su historia viajera que comenzó hace un tiempo, pero todavía no termina.

Sobre sus comienzos, Sosa comentó: “comencé en vacaciones de invierno del año pasado. Todo sucedió después de un año de pandemia que, a muchos nos complicó en lo personal y laboral. Tenía ganas de viajar, así que vendí algunas cosas y me fui para Bariloche, que siempre quise conocer. Esta vez fue a dedo, estaba nevando y para mí era un sueño cumplido”

Luego de conocer ese lugar, su viaje continuó y en ese hilo, expresó: “estuve unos días en Bariloche y de ahí hice Junín de los Andes, San Martín y continúe a dedo para ir desde Santa Rosa hasta Villa Carlos Paz.” Pero en Córdoba, cambió su vehículo y así las cosas, detalló: “yo quería seguir viajando así que trabajé de mozo, repositor y algunas cosas más para comprarme una bici y continuar con esta aventura pero sobre ruedas.”

Cabe destacar, que este viaje no termina y según Fernando, continuará: “la idea es descansar un poco y marchar hacia Ushuaia. La experiencia es espectacular, porque la gente no te conoce, pero te ayuda un montón. No me arrepiento de lo que hice y sin dudas que lo voy a seguir haciendo.”

Para ver más de sus aventuras, se puede acceder a su cuenta de tik tok: https://www.tiktok.com/@bicidisfrute

