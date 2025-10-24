El viento golpeó, pero la comunidad se une para levantar a Villa del Parque

El fuerte viento que se desató en la tarde del jueves dejó importantes daños en las instalaciones del Club Villa del Parque y ahora el histórico club de la ciudad necesita de la comunidad. Según relató en dialogo con LU 24 su presidente, José Vacca, el temporal provocó la voladura de un tinglado lindante al buffet y los baños, que era utilizado tanto como refugio para autos durante los partidos como espacio de entrenamiento para los chicos.

“Gracias a Dios no había actividad en el club en ese momento, eso es lo más importante”, destacó Vacca, al señalar que no hubo heridos ni daños humanos.

El dirigente explicó que el tinglado fue levantado por el viento y terminó depositado sobre una columna de alumbrado, lo que generó riesgos eléctricos y estructurales. Sin embargo, la rápida intervención de Bomberos, Defensa Civil, personal municipal y la cooperativa CELTA permitió asegurar la zona y comenzar con las tareas de limpieza y remoción de escombros.

“Ya estamos trabajando en un presupuesto y viendo cómo recaudar fondos, porque en estas instituciones no nos sobra nada y cuando pasan estas cosas nos sacan de camino”, expresó.

Para quienes deseen colaborar con la reconstrucción, el club habilitó su cuenta oficial, con el alias: villa1929 —en referencia al año de fundación de la institución—.

“El valor de una bolsa de cemento es de 6.500 pesos, y es una forma práctica, directa y transparente de ayudar”, explicó Vacca.

De cara al verano, la comisión directiva busca poner en condiciones las instalaciones para recibir a los chicos que cada año se vuelcan a las actividades deportivas una vez finalizado el ciclo escolar.

