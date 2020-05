El viento se llevó el techo de una obra en construcción

La vivienda ubicada en Reina Margarita 1355, que construye Débora Fersen, perdió totalmente el techo cuando una ráfaga del intenso viento-se calcula a unos 90 Km/h, embolsó las chapas y directamente las tiró al centro de la manzana, donde no hay construcciones cerca.

Los daños fueron solamente materiales, y según dijo Fersen a LU 24 “nos avisaron familiares, y convocamos a los bomberos; no había otra cosa dentro de la casa, levantamos las paredes y el techo, y ahora tendremos que buscar nuevas chapas, estas se doblaron mucho y no sé si van a servir”.



En el centro

Los Bomberos también acudieron a la primera cuadra de calle Pedro N. Carrera, alertados por vecinos del edificio existente en ese punto, para advertir que habían notado ruido a chapas en el sector de terraza.

También el meteoro tiró una rama de importante dimensión en la esquina de Betolaza y la Avenida Moreno.

