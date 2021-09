El viernes 24 será la segunda función de “Amnesia” en La Casona

20 septiembre, 2021

La actriz y performer Tey (Tamara Campano) ofrecerá el viernes 24 de septiembre, desde las 22 en La Casona (Av. Rivadavia 641), la segunda función de su espectáculo de teatro físico “Amnesia”.

En diálogo con LU 24, Tey dijo que “es una propuesta distinta, tal vez, a lo que se está acostumbrado en Tres Arroyos a ver. El espectador desde que ingresa a la sala ya está adentro de Amnesia”.

Explicó que “se van a encontrar con una escena que va guiada, en su mayoría, desde el movimiento. No hay texto lineal pero si hay un hilo conductor, una dramaturgia, y ahí van a transitar distintas sensaciones que nos son comunes a todes como el amor, el odio, la ironía, el fracaso, los dolores físicos. No se trata de una obra tradicional de teatro, está atravesada completamente por lo que es el movimiento”.

La primera función fue el 10 de septiembre y en ese sentido afirmó que “con Carolina Metidieri, quien me está acompañando, nos sorprendimos porque había un aforo limitado y superamos las expectativas, quedó gente fuera así que les esperamos el 24”.

Las entradas anticipadas tienen un valor de 350 pesos. En puerta costarán 400 pesos.

Ficha Artística:

Idea/Dirección/Performer: Tey

Tamara Campano

Obra: Teatro-Fisiko

Duración: 45min.

Escenografía, puesta en escena, vestuario: Tey Tamara Campano

Iluminación y sonido: Carolina Metidieri

