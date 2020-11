El viernes es feriado bancario: ¿Qué trámites se podrán hacer online?

4 noviembre, 2020 Leido: 0

El próximo viernes 6 de noviembre se celebra el Día del Bancario y las sucursales permanecerán cerradas en todo el país por lo que no habrá atención al público, aunque determinados trámites podrán realizarse a través de homebanking.

También estarán activas las apps de las entidades, los cajeros automáticos y se podrá retirar efectivo en comercios habilitados.



Además del depósito y extracción de efectivo, se pueden pagar las tarjetas de crédito. No habrá clearing y algunas operaciones, como el depósito de cheques, comenzarán el trámite de acreditación el lunes 9 de noviembre.

Además de los cajeros automáticos, se podrá retirar efectivo en supermercados, farmacias y estaciones de servicios habilitadas: si se realiza una compra con tarjeta de débito, el comercio puede entregar hasta $8 mil pesos.

Las transferencias inmediatas funcionarán solo cuando sea entre dos entidades de la red Link. Las transferencias que involucren a Banelco pueden no ser inmediatas porque utilizan otro mecanismo de compensación.

Por otra parte, los pagos de sueldos de empresas que sean enviados el viernes serán procesados el próximo lunes. No podrá efectuarse ningún pago a proveedores y toda operación programada para el viernes será rechazada. Tampoco estará disponible el servicio de Pagos AFIP.

