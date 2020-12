El viernes Mónica Capellari asume en la Secretaría de Salud de San Cayetano

16 diciembre, 2020 Leido: 80

El intendente Miguel Ángel Gargaglione anunció por el LU 24 que la Dra. Mónica Capellari será la próxima Secretaria de Salud del municipio de San Cayetano. Asumirá el viernes, junto a la Dra. Indira Romero, quien será la nueva directora del Hospital municipal, cargo que un primer momento se le había ofrecido a Capellari.



“Para nosotros es un orgullo poder contar con una persona con tanta experiencia en este rubro, en esta área tan difícil, ni que hablar en pandemia. Realmente las conversaciones que hemos tenido con ella me ha dado una tranquilidad que necesitaba tener para poder seguir gobernando en todos los aspecto que hacen a las decisiones que puede tomar un intendente, con una solides y una experiencia que se nota en las conversaciones y tenemos muchas esperanzas puesta en ella”, expresó.

Mónica Capellari fue Secretaria de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Directora Técnica en Hospital Ignacio Pirovano, Concejal Electa de Movimiento Vecinal en el Concejo Deliberante, Secretaria de Salud y Desarrollo Social. Trabajó como Jefa Servicio Ginecología y Obstetricia en Hospital Ignacio Pirovano de Tres Arroyos. Estudió Médica en Universidad de Buenos Aires (UBA).

Fase 5

Hoy San Cayetano volvió a fase 5 debido a la disminución de casos activos de COVID y la escasa aparición de nuevos casos. Es este sentido Gargaglione agradeció a la población por la responsabilidad social que tuvo.

A su vez reflexionó: “No nos relajemos, esto no pasó, vienen las fiestas y las vacaciones, se puede vivir distinto pero se puede vivir al fin teniendo los cuidados correspondientes. Cuando nos relajamos un poco caemos mal, tuvimos un índice de muerte alto para la cantidad de población que tenemos. Debemos seguir cuidándonos, incluso después de vacunarnos”.

Reuniones sociales

Consultado sobre la medida del Gobierno provincial de autorizar fiestas de hasta 200 jóvenes al aire libre y en predios cerrados, manifestó: “Creemos que la demanda de la juventud iba a ser tal que se iba a llevar adelante y por eso es que fuimos preparando un lugar en la villa que se ha concesionado el Club de Pesca, que a su vez la subconcesiona, para poder hacer al aire libre un boliche bailable, pero en San Cayetano todavía no tenemos nada decidido”.

Finalmente dijo que “hay que ir dando pasos firmes y los jóvenes han sufrido mucho esta pandemia, así como nuestro abuelos. Hemos alterado nuestra vida cotidiana y eso afecta”.

Volver