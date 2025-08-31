El viernes, Peña bailable de Pancho Santarén en el Centro de Jubilados
El viernes 5 de septiembre, Pancho Santarén realizará una Peña folklórica bailable en el Centro de Jubilados de Tres Arroyos, Pedro N. Carrera 355.
Con la idea de juntar el canto y la danza, la peña generará un encuentro de cantores y bailarines para compartir la música folklórica.
Habrá servicio de cantina, y como artista invitado estará Juan Huici con todo su repertorio.
Entradas a la venta en JR SONIDO, Betolaza 480 o contactándose al 2983-659303.