El viernes, Peña bailable de Pancho Santarén en el Centro de Jubilados

31 agosto, 2025

El viernes 5 de septiembre, Pancho Santarén realizará una Peña folklórica bailable en el Centro de Jubilados de Tres Arroyos, Pedro N. Carrera 355.

Con la idea de juntar el canto y la danza, la peña generará un encuentro de cantores y bailarines para compartir la música folklórica.

Habrá servicio de cantina, y como artista invitado estará Juan Huici con todo su repertorio.

Entradas a la venta en JR SONIDO, Betolaza 480 o contactándose al 2983-659303.

