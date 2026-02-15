El viernes vence el plazo de anticipadas para el concurso de Echegoyen
El próximo viernes será el último día, hasta las doce de la noche, para que los pescadores puedan inscribirse en las 6 horas de pesca a la corvina de mayor peso que organiza el Club Recreativo Echegoyen para el 1 de marzo en Claromecó, de 10:00 a 16:00.
En un nuevo contacto con LU 24, el integrante de la subcomisión de pesca de la entidad, Alejandro Andersen resaltó la importancia que ha adquirido el evento, que este año llega a su edición número 20, por lo que el Club ha puesto especial interés en el desarrollo del mismo, con los grandes premios en disputa, a los que se sumarán los 20 sorteos, de un millón de pesos cada uno por cada año cumplido del evento, entre los inscriptos, además de los vehículos y distintos artículos para entregar a los concursantes que logren la preciada pieza, las dos camionetas Toyota y los Toyota Yaris, uno para el podio y otro para sortear.
“Estamos esperando al viernes para el cierre de anticipadas, muy esperanzados, hay mucha gente preguntando por el concurso desde distintos puntos de la Provincia”, dijo Andersen y agregó que “son 70 puntos de venta, y tenemos ya un testeo del interés que despierta el concurso que el año pasado hubo 4300 cañas anticipadas y el número final fue de casi 5300”, explicó.
“Esperemos que sea una fiesta y que puedan venir a disfrutar de un día de playa como sucede anualmente”, concluyó.