El viernes vence el plazo de anticipadas para el concurso de Echegoyen

15 febrero, 2026 0

El próximo viernes será el último día, hasta las doce de la noche, para que los pescadores puedan inscribirse en las 6 horas de pesca a la corvina de mayor peso que organiza el Club Recreativo Echegoyen para el 1 de marzo en Claromecó, de 10:00 a 16:00.

En un nuevo contacto con LU 24, el integrante de la subcomisión de pesca de la entidad, Alejandro Andersen resaltó la importancia que ha adquirido el evento, que este año llega a su edición número 20, por lo que el Club ha puesto especial interés en el desarrollo del mismo, con los grandes premios en disputa, a los que se sumarán los 20 sorteos, de un millón de pesos cada uno por cada año cumplido del evento, entre los inscriptos, además de los vehículos y distintos artículos para entregar a los concursantes que logren la preciada pieza, las dos camionetas Toyota y los Toyota Yaris, uno para el podio y otro para sortear.

“Estamos esperando al viernes para el cierre de anticipadas, muy esperanzados, hay mucha gente preguntando por el concurso desde distintos puntos de la Provincia”, dijo Andersen y agregó que “son 70 puntos de venta, y tenemos ya un testeo del interés que despierta el concurso que el año pasado hubo 4300 cañas anticipadas y el número final fue de casi 5300”, explicó.

“Esperemos que sea una fiesta y que puedan venir a disfrutar de un día de playa como sucede anualmente”, concluyó.

