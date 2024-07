El vóley provincial vuelve a Tres Arroyos

12 julio, 2024

Tres Arroyos tendrá nuevamente actividad provincial de vóley. Este fin de semana se desarrollará una fecha de la Liga del Centro Bonaerense (LiCeBo) con la participación de 18 equipos masculinos de Primera División.

Los partidos comenzarán a disputarse el sábado por la mañana. En diálogo con LU 24, el entrenador de Costa Sud, Juan Carlos Iglesias, invitó a asistir y dijo que habrá encuentros en el estadio Oriverde y en el Polideportivo.

Contó que llegarán elencos de Bahía Blanca, Mar del Plata, Necochea, Tandil, Azul, Olavarría y Bolívar.

Costa Sud se medirá el sábado a las 10 vs Rivadavia de Tandil, a las 15:15 vs Edal, también de la ciudad serrrana, y a las 20:30 vs Liniers de Bahía Blanca.

El domingo, en tanto, jugará a las 8 vs Huracán de Necochea y a las 12:30 vs Atlético Villa Gesell.

