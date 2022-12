El vuelo de la Selección: el avión partió de Doha y mañana habrá una caravana a la Casa Rosada

19 diciembre, 2022

El equipo dirigido por Lionel Scaloni arribará a Argentina entre la noche de este lunes y la madrugada del martes. El Gobierno analiza dar asueto para que la gente celebre junto a los jugadores

A las 9:20, los jugadores se encontraban sobre Grecia, rumbo a Roma

Tras consagrarse campeona del mundo, la Selección Argentina de fútbol emprendió su regreso al país con el objetivo de celebrar la obtención del título junto a los hinchas. Jugadores y cuerpo técnico partieron de Doha y se encuentran rumbo a Roma, donde harán una escala. Luego emprenderán el tramo final del vuelo hacia Buenos Aires. Estarán arribando entre el lunes por la noche y la madrugada del martes y se espera que partan en una emotiva caravana hacia Casa Rosada.

Una vez que el avión del equipo de Lionel Scaloni aterrice en el aeropuerto de Ezeiza, el plantel se dirigirá directamente al predio de la AFA ubicado en las cercanías del mencionado municipio de la provincia de Buenos Aires. El vuelo de Aerolíneas Argentina estaba previsto que aterrizara a las 19, sin embargo el mismo se demoró y estaría llegando al país a la madrugada de mañana.

Según tienen diagramado en el Ministerio de Seguridad, el equipo hará los trámites de migraciones arriba del avión y, una vez desembarcados, los jugadores y el equipo técnico se subirán a un colectivo que los llevará al predio donde suele entrenarse el Seleccionado.

Aún restan definir los detalles de cómo será el encuentro con la gente y las autoridades. La hora, el lugar y el formato que se usará para dar marco a un logro de tal magnitud que no se conseguía hace 36 años. En gran medida esas decisiones están vinculadas a lo que los jugadores decidan en las próximas horas. El contacto que une Buenos Aires con Qatar es el ministro de Deportes y Turismo, Matías Lammens. El ex presidente de San Lorenzo tiene línea directa con el presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, y negocia con él el encuentro del plantel con el Presidente Alberto Fernández.

Soccer Football – FIFA World Cup Qatar 2022 – Final – Argentina v France – Lusail Stadium, Lusail, Qatar – December 19, 2022 Argentina players celebrate on a bus outside the stadium after winning the World Cup REUTERS/Hamad I MohamEn el oficialismo advierten que quieren evitar una utilización política del triunfo de la Selección, pero al mismo tiempo están buscando la forma de que el encuentro entre el Jefe de Estado y los jugadores se concrete. En gran medida, la reunión dependerá de los futbolistas, que ya han dicho que quieren festejar con la gente, pero no hicieron alusión alguna a un eventual encuentro con el gobierno nacional.

De esta manera, el martes a las 10.30 de la mañana se planea una caravana para festejar la obtención de la tercera Copa del Mundo. La misma será en micros a techo abierto en dirección a Casa Rosada. La confirmación del horario está sujeta a cambios debido a las demoras en el vuelo que parte desde Qatar.

Luego, pasado el mediodía las autoridades le entregarán al equipo nacional una mención. La misma será en un acto cerrado. Después Lionel Messi, Ángel Di María y el resto de los jugadores que conforman la ‘Scaloneta’ saldrán al balcón para festejar.

