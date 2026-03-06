Uzcudun trajo el Yaris Cross de Toyota a la Fiesta del Trigo (audio)

En la Fiesta del Trigo, Uzcudun tiene a la venta el Yaris Cross que presentó en la sucursal de Necochea.

Federico Sode, Gerente de Ventas de Uzcudun SA, dialogó con LU 24 y expresó que “viene creciendo el Yaris Cross, es muy completo en tecnología y seguridad, con el respaldo de la marca Toyota”.

Además del Yaris Cross toda la línea se encuentra en la exposición de Uzcudun “Aprovechamos la fiesta, esta exposición. Tenemos la vedette que es el Toyota Yaris Cros en la entrada, como presentación, es el primer hibrido”.

Sode aseguró que el equipo de venta se encuentra asesorando y ofreciendo financiación “la gente se puede suscribir a planes de ahorro, suscripciones de fábrica.

Además, especialmente tenemos bonificaciones sólo durante la Fiesta del Trigo, hasta el domingo a la noche”.

Para finalizar, aseguró estar “muy contento, el clima acompaña, invitamos a todos a conocer el Yaris Cros, sean clientes o no, los va a sorprender”.

