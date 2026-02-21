El Zonal de bochas individual de segunda se juega en Tres Arroyos

21 febrero, 2026 0

Este domingo se llevará a cabo en nuestra ciudad el torneo zonal de bochas individual de segunda categoría organizado por la Asociación tresarroyense y fiscaliza la federación de la provincia

cada partido se desarrollará en la cancha Nº 2 de Huracan y estarán los representantes de las Asociaciones de Benito Juarez, Coronel Pringles y Tres Arroyos, en esta oportunidad jugará el jugador de Huracan Guillermo Barrios quien fue el ganador del torneo local

Dicha jornada comienza a las 9 cuando se realice el congreso de delegados, luego se enfrentarán los jugadores de Juarez y Pringles.

