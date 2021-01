El “Zorrito”Córdoba retuvo el título argentino superligero

17 enero, 2021 Leido: 78

El campeón argentino superligero, el tresarroyense radicado en Cañuelas Daniel “El Zorrito” Córdoba (62,750 kg. y 13-6-0-2 sd, 2 KOs), dominó al ex monarca sudamericano y latino bonaerense Martín “El Principito” Coggi (62,650 kg. y 37-10-3-1 sd, 18 KOs), por puntos, en un amplio fallo unánime, tras diez asaltos, y así defendió por primera ocasión su corona. Las tarjetas de los jueces fueron: Jesuan Letizia 100-90, Alejandro Bokser 98-92, y Ángel Gorreri 100-90.



Haciendo gala de su velocidad y plasticidad, Córdoba manejó las acciones con claridad la primera mitad desde la media distancia y entrando a la corta donde impactaba sus ráfagas de derecha recta e izquierda cruzada a la mandíbula. Con Coggi, Nº 9 del ranking argentino superligero, ex campeón sudamericano y latino del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) de los superligeros, además de latino welter interino CMB, intentando responder con su mayor alcance, el nacido en Tres Arroyos hace 26 años prevalecía con rápidos cross al rostro, saliendo con desplazamientos laterales. Con el paso de los rounds, la diferencias crecían. Con mucha soltura, “El Zorrito” entraba en la corta y castigaba con precisas izquierdas y derechas rectas y cruzadas que siempre encontraban destino en el oriundo de Brandsen, de 37 años. Si bien en el octavo capítulo “El Principito” logró sorprenderlo con dos cross zurdos que entraron con justeza a la mejilla del campeón, no logró desbordarlo. En el cierre, con todo a su favor, Córdoba estiró su dominio sin mermar en su velocidad y efectividad para consolidar una sólida y amplia victoria.

Así, Córdoba defendió por primera vez el cetro que conquistó el pasado 21 de febrero al doblegar al entonces invicto bonaerense Nicolás Andino en fallo unánime en la ciudad de Buenos Aires.

Volver