Elección de delegados: Fedra Dualde aspira a ocupar el cargo en Cascallares

17 febrero, 2024

La Municipalidad de Tres Arroyos abrió la posibilidad para que sean los propios habitantes de las localidades del distrito quienes elijan sus delegados, en una elección que tendrá lugar el 23 de marzo en cada una de ellas.

En el caso de Micaela Cascallares, hasta el momento son cuatro los postulantes al cargo: Ernesto Palacios, Nelson Cabello y Ernesto Resser, y Fedra Dualde, una mujer trans, que ya fue avalada oportunamente por los cascallarenses, al momento de elegir al delegado interino de esa localidad.

“Hace tiempo la gente me pedía que me postulara”, dijo Fedra a LU 24 y manifestó: “Voy a trabajar para que Cascallares siga siendo una localidad pujante, siempre lo he hecho desde otros ámbitos, ayudando no solamente a la gente del pueblo sino también de la zona, mi trabajo social todo el mundo lo conoce, he gestionado en lo particular y mi compromiso es continuar haciéndolo desde la función”.

Quienes quieran apoyar su candidatura, deben estar radicados en la localidad. Por contacto con Fedra, se pueden comunicar al 2983-449672 pueden mandar un Whatsapp o por las redes sociales, para luego firmar los avales con los cuales respaldará su candidatura.

