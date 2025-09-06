Elecciones: 9 listas disputan 9 concejalias y 3 bancas de consejeros
Este domingo, de 8 a 18 horas, se desarrollarán las elecciones legislativas en la provincia de Buenos Aires y en Tres Arroyos competirán nueve listas.
Hay 54.792 ciudadanos habilitados para votar -en 2023 fueron 54.124- en 163 mesas distribuidas en 38 establecimientos escolares.
¿Qué se elige?
En el distrito se renovará la mitad del Concejo Deliberante, definiéndose 9 ediles, y tres consejeros escolares.
A nivel provincial, se elegirán 23 senadores y 46 diputados titulares. En esta ocasión, en la Sexta Sección Electoral, que integra Tres Arroyos, serán 11 diputados (8 suplentes).
Las nóminas
Alianza Fuerza Patria
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 RODRIGUEZ BLANCO, MARTIN EZEQUIEL
2 ZURITA PATRICIA ESTHER
3 ELGART FACUNDO
4 GARCIA MARIA NOELIA
5 BURON FERNANDO ANDRES
6 ELGART ANDREA IVONE CEFERINA
7 CASTRO NESTOR CESAR
8 ACUÑA PAOLA GISELA
9 SANCINETO DIEGO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 VARESE ANA BERNARDITA
2 PANIGA TOMAS
3 IARDINO MARIA BELÉN
4 ZABALEGUI JUAN PABLO
5 ANTA MARIA ITATI
6 REINOSO GRANDE, MANUEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 LIEBANA FACUNDO
2 FERNANDEZ MARIA VANESA
3 SEGOVIA MARTÍN ALEJANDRO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 PRINCIPE GISELA ELIZABETH
2 MONTES JOSE LUIS
3 DE LA CANAL, ANDREA GUILLERMINA
Alianza La Libertad Avanza
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 SCHENA IGNACIO
2 PIACQUADIO VANESA IVONNE
3 GANCEDO PEREYRA, AGUSTIN EMANUEL
4 COCIMANO LAURA ANDREA
5 SAMPEDRO RAUL ARIEL
6 LIEBANA MARIA ITATI
7 DEFRIERI SALVADOR LUIS
8 MEDINA MABEL EDITH
9 LEGUIZAMON MARIANO JOSE
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 LEGARRETA MARIA JOSE
2 NIGRO JUAN MANUEL
3 CARRERA LAURA MILENA
4 MARTINEZ WALTER ALBERTO
5 FERRARIO VIRGINIA JULIETA
6 BURCHKARDT MARCOS DAVID
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 ARCE MARIA LAURA
2 SCARABOTTI AGUSTIN
3 BEITIA ANA LIA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 VIERA SEBASTIAN ALEJANDRO
2 MEDINA MENDOZA, INES NATALIA
3 LEGUIZAMÓN JOSE LUIS
Alianza Nuevos Aires
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 AVILA CARLOS PAULINO
2 DE FRANCESCO DIEZ, DAFNE AYLEN
3 SORGUE ADRIEL
4 LASAGA MARTINA
5 LLANOS ALAN CHRISTIAN
6 REGALIA MARCELA FABIANA
7 GIMENEZ IGNACIO EZEQUIEL
8 ESEIZA AGUSTINA BELEN
9 RUIZ GUILLERMO NUNCIO
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 POTENTE MANUELA
2 BERARDOZZI CARZOGLIO, LEONEL
3 CORTES AGUSTINA ALDANA
4 SUAREZ ALFREDO OSCAR
5 MOLINA ESTEFANIA AYELEN
6 AMBER GUSTAVO DANIEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 DONADIO PABLO GASTÓN
2 VAZQUEZ VICTORIA
3 SALO MARTIN ALEJANDRO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 PINCHEIRA LEONELA BEATRIZ
2 FERRARI KEVIN SIMON
3 VIVAS MACARENA QUILLEN
Alianza Somos Buenos Aires
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 OOSTERBAAN GUSTAVO JAVIER
2 MARTINEZ AGUSTINA
3 GARCIA IGNACIO
4 TRUJILLO ROMINA SOLEDAD
5 LEZCANO CIRONE, AGUSTIN
6 ARANDA CARINA ANDREA
7 CES GERMAN MIGUEL
8 RODRIGUEZ DORA BEATRIZ
9 CABRERA GONZALO LUIS
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 TRUJILLO LUDMILA ANTONELA
2 KROGH ADRIAN
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 MARTINEZ CINTIA SOLEDAD
2 CES MAXIMILIANO MARTIN
3 LEYVA IARA DENISE
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 MÖLLER ALEX
2 CONDORI NATALIA MACARENA
3 FRANSSEN FACUNDO
Movimiento Vecinal del Partido de Tres Arroyos
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 SAAVEDRA MARIA OLGA
2 ROCHÉ LUIS PATRICIO
3 FERNANDEZ ROCIO ANABEL
4 MONSALVO EMILIANO MARTIN
5 RUPPEL KAREN ELIZABETH
6 RUIZ FERNANDO J.
7 SOUMOULOU FLORENCIA
8 FERNANDEZ EDGARDO ALFREDO
9 LOPEZ GLADYS CAROLINA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 ZUCARO JUAN MANUEL
2 PEREZ PRECIADO, MARIA PAZ
3 GONZALEZ CARRACEDO, NICOLAS EZEQUIEL
4 FINOCCHIO SONIA LUJAN
5 RODERA DOUMECQ, FRANCISCO
6 TAPIA VALERIA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 KRISTENSEN MARTINA
2 ESPINOSA PATRICIO MARTIN
3 DEWEY CINTIA CELESTE
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 GRIMSTRUP DI MARCO, MAURO CHRISTIAN
2 GIACOBBO PAOLA SABRINA
3 ZAMORA GUSTAVO ARMANDO
Alianza Unión y Libertad
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 TENAGLIA DAIANA LEA
2 PERALTA ARMANDO JUAN
3 FURQUE GOÑI, INES EDITH
4 CAZES EDUARDO FABIAN
5 CINALLI EVA ALEJANDRA
6 MANCUSO LUIS SEBASTIAN
7 BAILON MARIA ESTER
8 SOSA MARIO ALFREDO
9 LEDESMA FLORENCIA NOEMI
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 MARTINEZ CARLOS ROBERTO
2 SILVA SUSANA GABRIELA
3 CEJAS DIEGO MAURICIO
4 HERZOG ANABELLA
5 WITTICH MARCELO EDUARDO
6 MOLINA TAMARA SOLANGE
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 PASTORINO IRINA
2 CEJAS MATIAS EZEQUIEL
3 REEB JIMENA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 IZAGUIRRE CARLOS IGNACIO
2 CABELLO KAREN BELEN
3 FERNANDEZ SILVIO MARTIN
Alianza Potencia
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 GROENENBERG ENRIQUE CORNELIO
2 ARAMBERRI ANALIA SILVANA
3 BEGUIRISTAIN SERGIO DANIEL
4 LEGARRETA MARIELA NATALIA
5 LUQUEZ HECTOR DAMIAN
6 COLANTONIO ANA M.
7 MORAN CLAUDIO MANUEL
8 VESTER MARIA GENOVEVA
9 PORFILIO ALAN RUBEN
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 AMAYA ANDREA JESSICA
2 RODRIGUEZ MENSA, EZEQUIEL
3 MONFORT SONIA ELISABET
4 HERRERA SANTOS N.
5 STORNINI LARSEN, MARTA ELENA
6 BERTONCELLO SERGIO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 ORDOQUI LUCAS ESTEBAN
2 ARRUPE SOFIA
3 COLANTONIO FABRICIO MARCELO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 IRIARTE GUILLERMINA SOLEDAD
2 GARCIA CARLOS E.
3 LUZURIAGA DEVORA VANINA
Alianza Unión Liberal
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 RAZUC MARINA MACARENA
2 MAGALLANES MARCOS GABRIEL HERNAN
3 MORALES JAQUELINE JORGELINA
4 LIZARRIAGA MAURO
5 MESSERLIANO INES LOIDA
6 COUSO CESAR RAUL
7 BARRAGAN MARTA NOEMI
8 CAZES IVAN EDUARDO
9 SCHEEL PIA GUILLERMINA
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 OVIEDO JAVIER RAMON
2 GARCIA BIBIANA BEATRIZ
3 MAUMUS CESAR JAVIER
4 COUSO HALBERG, CAMILA
5 DI TOMMASO, MARTIN ALBERTO
6 GONZALEZ ORONO, MARCELA EDITH
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 VILLALBA ALEX GABRIEL
2 NUÑEZ SILVANA MARIA
3 MENNA LEANDRO
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 DIAZ CAMILA
2 KOLEN GUILLERMO DAVID
3 ZURITA LOPEZ, ROCIO MARGARITA
Alianza Frente de Izquierda y de Trabajadores – Unidad
CARGO: CONCEJAL TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 DOMINGUEZ GASTON CEFERINO
2 CURRUINCA ELIA SOLEDAD
3 SAIZ RUDY, OMAR
4 PANDELES NORMA DIANA
5 CANSADO AGUSTIN
6 MONACO SABRINA
7 DIEZ RODRIGO NAHUEL
8 KREDER ELSA CRISTINA
9 PIGUEIRAS PEDRO MANUEL
CARGO: CONCEJAL SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 ROMAN MARINA
2 DOMINGUEZ BORIS ENRIQUE
3 ROMEO ROCIO CELESTE
4 BROSSY JOSE ANDRES
5 PACHECO IRMA EVANGELINA
6 VIDEIRA JUAN MANUEL
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR TITULAR
Orden Apellido y Nombres
1 RUIZ ALFON
2 TIEFFENBERG WOOD, SANTIAGO ILAN
3 KLOCKER PAULA ANDREA
CARGO: CONSEJERO ESCOLAR SUPLENTE
Orden Apellido y Nombres
1 DUFOURG LEANDRO ALEXIS
2 BORNATICI JULIETA ANTONELLA
3 GIORDANO CEFERINO L