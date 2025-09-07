Elecciones: A qué hora se conocerán los primeros resultados oficiales

7 septiembre, 2025 685

Este domingo, se llevan a cabo las elecciones en la provincia de Buenos Aires. A lo largo de dicha jornada electoral, los bonaerenses acudirán a las urnas para elegir representantes legislativos y autoridades municipales hasta las 18 horas. En esta oportunidad, se renovarán 46 diputados y 23 senadores provinciales, además de concejales y consejeros escolares en los distintos municipios.

El operativo dispuesto abarca una serie de medidas logísticas y de control que involucran tanto recursos humanos como materiales con el objetivo declarado de que la jornada electoral transcurra con normalidad, transparencia y sin incidentes, según declaró el ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco.

A qué hora se esperan los primeros resultados oficiales

Según indicó el organismo a través de la resolución 162, la difusión deberá comenzar a las 21 del domingo o cuando se haya cargado un porcentaje representativo que supere al menos el 30% de las mesas escrutadas en cada sección electoral.

