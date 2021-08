Elecciones: bronca en la Sexta por el rechazo de listas

11 agosto, 2021 Leido: 178

Duras críticas formularon, hacia la conducción provincial, dirigentes del Frente de Todos de distritos de la Sexta cuyas listas no fueron avaladas por la junta partidaria de cara a las elecciones primarias. La bajada de línea fue clara, no hay lugar a internas, ni a nivel seccional ni en el plano local.



El caso más resonante es el de la lista de precandidatos al Concejo de Coronel Pringles que lideraba Ignacio Letona, quien fue aspirante a intendente en el 2019. Por falta de avales, quedó afuera y consideró que hubo “una mano negra”.

“Directamente nos expulsan del Frente de Todos, en el que venimos batallando y militando desde siempre. Somos proscriptos por el sector de La Cámpora y el presidente del Partido Justicialista local, Gastón Queti”, dijo al respecto.

Docente de Filosofía, aseguró que su lista se destacaba por la pluralidad y que era continuadora de un proyecto “que dio resultados” en las últimas elecciones, “con más de 6 mil personas que nos brindaron el apoyo y a un montón de compañeros con los que venimos construyendo”. “Lograron que el propio peronismo proscriba al peronismo”, se quejó el docente de Filosofía.

Idéntica situación sucedió en Coronel Rosales. La propuesta de Juan Garayzar fue rechazada por falta de avales. Trabajador del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación y referente deportivo, irónicamente agradeció al Frente de Todos “que no nos dejó participar”.

“Qué lindo. Gracias por dejarnos afuera, teníamos una gran lista. Los peronistas están callados en Punta Alta”, cuestionó.

En Coronel Suárez le tocó al escribano Flavio Diez, del espacio Unidad y Renovación, dentro del Frente de Todos. “Presentamos la lista como debía ser. Los avales necesarios para el distrito son 137 y teníamos más de 200”, explicó.

Encolumnado detrás de Julio Pereyra, denunció que no es la primera vez que sucede esto en su distrito y pidió “terminar con estas prácticas en la política, hay que desintoxicarla”. Lo curioso es que en Florencio Varela, el Frente de Todos impidió que participe una lista que se opone a la conducción del histórico Barón, ahora candidato a Diputado nacional.

También fue a fondo José Manuel San Martín, relacionado a Victoria Tolosa Paz, y postergado en Carmen de Patagones. En redes sociales, utilizó citas de Arturo Jauretche y Eva Perón para manifestar su disgusto.

“Se quitó al militante la sensación de ser él también un constructor de la historia, para convencerlo de que todo esfuerzo espontáneo y toda colaboración propia indicaba indisciplina y ambición y se impidió sistemáticamente la organización de abajo a arriba, sustituyéndola por otra de arriba a abajo”, tomó del pensador. En tanto que de Evita, su mayor miedo “al frío de los corazones de los compañeros que se olvidan de donde vinieron, que al de los oligarcas”.

Estos escenarios se vivieron también en Bahía Blanca, con dos listas (Sebastián Más y Leandro Nievas Offidani); en Benito Juárez (Sergio Ferraro); y en Daireaux (Sergio Córdoba).

