Elecciones de Comites Italianos: “hasta el 3 de noviembre inscriben en el Consulado”

26 septiembre, 2021

Francisco Nardelli, Presidente del Hospital Italiano de Bahía Blanca, habló con LU 24 sobre las elecciones de Comités Italianos que se desarrollarán el 3 de diciembre, en la cual, se elegirá a las autoridades locales de la Circunscripción bahiense. Asimismo, detalló la importancia de difundir información sobre las modalidades de sufragio, sus requisitos y la forma de inscripción, que tiene como fecha límite el 3 de noviembre.



“En particular el 3 de septiembre, el Gobierno Italiano convocó a elecciones para renovar los Comités, son como el Concejo Deliberante del Consulado pero que interactúa con el Cónsul y con las autoridades locales de la Circunscripción, la de Bahía Blanca va de Adolfo G. Chaves a Ushuaia”, dijo.

“Yo soy Presidente de las Asociaciones Italianas del Sur Argentino, en esta instancia, lo que nos interesa es difundir que en el 2015 cambió la Ley y para poder participar de esta elección, aquellas personas que posean la doble ciudadanía o sean italianos de nacimiento, se tienen que inscribir en el Consulado”, informó.

En cuanto a las problemáticas actuales, Nardelli manifestó que “hay un problema en Tres Arroyos de colectividad, hay muchos descendientes de Abruzzeses de Casalanguida con un problema anagrafico, el comune no los ha registrado en el padrón de allá y no pueden votar. Son italianos a pleno títulos, algunos de ellos han pasado hasta por la presidencia de la Sociedad Italiana, y no figuran en el padrón”.



“Haciendo esta inscripción, ellos van a recibir el sobre y van a poder elegir a los representantes de la comunidad, no está aprobado, pero se sabe que va a haber 3 listas. Nosotros, desde las Asociaciones Italianas del territorio, estamos promoviendo que la gente que trabaja por la italianidad, sean ellas las que interactúen y lleven nuestra voz”, agregó.

“No es una lista a dedo, y creemos, que va a ser una gran oportunidad para que aquellos tengan problemas sean tratados como corresponde frente al Cónsul”, aseguró.

A raíz de las dificultadas que poseen varios ciudadanos al intentar obtener la doble ciudadanía, el Presidente aclaró que “es difícil de acceder a los tramites de la ciudadanía, el tener representantes en estos tránsitos, y tener las antenas de todas las Asociaciones, le da un peso específico, es una forma de acercar soluciones”.

Entre las problemáticas que atraviesa la campaña electoral, uno de los puntos clave, para Nardelli, es la difusión de la información. “A mí me ha pasado que al decirle a gente que conozco a ver si se han registrado para votar, me dijeron que nos les ha llegado la información precisa, ya sea por las formas o por el lenguaje, hay mucha gente que no habla italiano”, lamentó.

“Nosotros, como mundo asociativo, promovemos que la gente se inscriba y que allá participación. Cuanta más gente vote más representativo es, va a haber representantes de las tres listas”, destacó.

Trabajos en pandemia

“Por suerte la pudimos gestionar. La pandemia nos pegó a todos, pero al ser italianos nos iban llegando noticias antes que todos”, dijo y agregó que “fuimos el único Hospital que no tuvimos que cerrar ninguna de nuestras salas”.

“Esto no termino, se está viendo en Europa que están teniendo rebrotes, es un virus nuevo. No estábamos preparados para estar encerrados”, informó.

“El cambio fue demasiado brusco, pero para mucha gente los cuidados cambiaron, ahora depende de cómo transitemos el verano y entremos en el otoñó. Si hay responsabilidad individual lo vamos a atravesar”, finalizó.

