Elecciones de Octubre: Aseguran que “el criterio de volatilidad es muy grande y cualquier cosa que se diga puede afectar. La economía será importante”

El Vicepresidente de la Asociación Argentina de Politólogos, Patricio Mouche, explicó a LU24 la importancia de la realización de los debates presidenciales de cara a las Elecciones Generales en octubre próximo. Consideró que los pronósticos erróneos de las encuestas previas a las PASO, estuvieron relacionados a la metodología utilizada, ya que estadísticamente son menos rigurosas y los sectores más bajos y jóvenes, no están representados.



Para Mouche, el erróneo pronóstico para las PASO que arrojaron las encuestas difundidas previamente, está vinculado a una barrera metodológica que tiene que ver con los costos, “es telefónica y automática, y es mucho más posible, pero estadísticamente menos rigurosa y sale un tercio de lo que si sale una domiciliaria, y hay cosas que no se detectan, porque los sectores más bajos y jóvenes no tienen teléfono fijo y no están representados. Y después, hubo un voto oculto que no dijo lo que iba a votar, más los indecisos que fueron muchos. Macri se estancó, cayó un poco y Alberto creció entre 3 y 5 puntos y eso no se supo”.

Advirtió que ahora en las elecciones generales, “de los datos que compartimos Cambiemos tienen un porcentaje duro y Alberto creció un poco 2 o 3 puntos o sigue igual dependiendo de quién lo mida. Es difícil ver desde donde puede crecer, Cambiemos puede llegar a sumar poco, por ahora no parece achicarse la fórmula de Cambiemos. Veremos qué pasa y la economía será muy importante para lo que pase”, advirtió, al destacar el criterio de volatilidad que “es muy grande y cualquier cosa que se diga puede afectar”. Mouche explicó por otro lado, que los debates presidenciales “sirven y son una herramienta más del fortalecimiento democrático, para que el algún momento de la campaña electoral la gente se siente a escuchar las propuestas y trate de analizar lo que proponen los candidatos. Esa es la motivación de los debates presidenciales. Los argentinos no tenemos una tradición en debates y creo que es un ejercicio que debemos ir haciendo como los norteamericanos y hay como una institucionalidad que se creó al respecto. Hay mucho respeto de cómo se tratan y que temas tratan. En Argentina, hubo un cambio que es la obligatoriedad, que te plantea la campaña de otra forma, porque se sabe que habrá que pasar por esa instancia. Aquí se suele caer en lo que no hizo uno o con quien se juntó el otro y uno sabe que tenemos un problema grande como gestores de políticas públicas”.