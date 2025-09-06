Elecciones: Distribuyeron las 163 urnas en establecimientos educativos del distrito (audio)

6 septiembre, 2025 0

Desde primera hora de la mañana de este sábado, se desarrolló el operativo para distribuir las 163 urnas -dos corresponden a extranjeros- en Tres Arroyos y localidades del distrito.

En la sede de Av. Moreno 218, personal de Correo Argentino cargó todo el material para la jornada electoral de este domingo en combis y camionetas y los llevó a los 38 lugares de votación.

“Las urnas ya quedaron en custodia del personal policial, primero salieron las de las localidades y después las de la ciudad cabecera. Desde hoy todos los establecimientos educativos cuentan con dos efectivos en el interior y mañana se sumarán otros dos para el exterior”, dijo a LU 24 el director de Coordinación Operativa de la Secretaría de Seguridad, Martín Legarreta.

Además, explicó que desde el área municipal se brinda apoyo. “Nosotros también trabajamos fuertemente con la Patrulla Urbana”, indicó.

Este domingo, de 8 a 18, se votará para elegir concejales, consejeros escolares y diputados provinciales.

