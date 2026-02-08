Elecciones en el PJ: Presentaron la lista “Unidad Peronista”

Tal como lo establecido por la Junta Electoral del Partido Justicialista bonaerense, se presentó este domingo la lista para la conducción del Consejo de Partido en Tres Arroyos, para las elecciones partidarias del 15 de marzo.

La lista “Unidad Peronista” es encabezada por el actual titular, Alejandro Daniel Barragán a quien acompañarán, en este orden:

Vicepresidenta: Ana Bernardita Varese.

Secretario General: Sergio Rubén Duchosal.

Secretaria Administrativo y de Actas: María Cristina Rodríguez.

Secretario de Organización: Martín Adrián Di Rado.

Secretaria de Formación Política: Norma Noemí Gaido.

Secretario de Desarrollo Humano: Aníbal Javier Suárez.

Secretaria de Relaciones: Nélida Mafalda Jerez.

Secretario de Finanzas: Ricardo Omar Fernández.

Secretaria de la Mujer: Liliana Silvia Cassataro.

Secretario de Asuntos Gremiales: Daniel Oscar Nucera.

Secretario de la Juventud: Kevin Alexis Monrroy.

Secretaria de Derechos Humanos: Diana Elisabet Delgiorgio.

Secretario Técnico Profesional: Julio Alberto Garrido.

Secretaria de Discapacidad: Paola Marianela Barrionuevo.

Vocales: Daniel Reginaldo Burchkardt y Adriana Mabel Guerrero.

