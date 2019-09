Elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales: Juan “Zapatilla” Rodríguez le disputará a Abel Gómez la conducción

El próximo 10 de octubre se concretarán elecciones en el Sindicato de Trabajadores Municipales de Tres Arroyos, y quien encabeza la lista Azul, opositora al oficialismo, es Juan “Zapatilla” Rodríguez, quien manifestó a L U 24 que se registra una desafiliación masiva en el gremio “por la poca predisposición para pelear por el sueldo y lo vemos en la asamblea, ya que no participa la gente. Nosotros tenemos los pies sobre la tierra, vamos a pelear por nuestro salario”.

“Esto se viene manejando hace bastante tiempo con otros compañeros. Las elecciones son el 10 de octubre. Consideramos que la situación actual de municipal salarialmente es mala y está el sueldo muy por debajo de la canasta básica. Pienso que tenemos que trabajar muchísimo recuperar el sueldo caído y también cambiar cosas que tienen que ver por ejemplo con el acostumbramiento de ver hombres o mujeres atrás en los camiones. No nos tienen que tratar como animales, eso se tiene que erradicar”, destacó Rodríguez.

Consideró que hay mucha falta de información por parte del afiliado en cuanto a los derechos que posee “el trabajador tiene derechos y tenemos que defendernos y hay cosas que no sabemos y debemos trabajar llevándole información al trabajador. Yo me considero un compañero más, no sindicalistas, sino como trabajadores defendiendo a otros compañeros. Hay que ser más abiertos, hermanados entre compañeros e incluir a todos”.

Advirtió que afiliados actualmente hay unos 630, “es por debajo de la mitad de los trabajadores municipales. Ha sido masiva la desafiliación, tal vez por la poca predisposición para pelear por el sueldo y lo vemos reflejado en las asambleas”, dijo.

La Lista Azul “Juntos somos + ”, propone como Secretario General a Juan “Zapatilla” Rodríguez; Secretaria Adjunta: Marcela Catalano; Secretario de Finanzas: Ada Finocchio; Secretaria de Organización: Yanina Mucha; Secretario Gremial: Andrés Sánchez; Secretario Obra y Servicio Social: Sergio Gigena; Secretario de Previsión Social: Raúl Rodríguez; Secretario de Prensa y Difusión: Alexis Bernaola; Secretaria de Administración y Actas: Mariana Moller; Secretario de Deportes y Recreación: Roberto Gómez; Secretaria de la Mujer: Daniela Quinteros; Vocales Titulares: Roberto Fernández; Gustavo Amber; Raquel Arias; Daniel Peralta; Andrea Martínez; María Valdez; Sonia Icea; Gabriel Rodríguez; Marcos Rivero; Luis Rodríguez; Suplentes: Serafín Blancos; Ricardo Bernaola; Martín Salomón; Ana Sivori y Luis Galván.