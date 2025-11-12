Elecciones en el vecinalismo: Balbuena no irá por un nuevo período (audio)

El Movimiento Vecinal llamó a elecciones partidarias para el próximo 17 de diciembre en la sede de Dorrego 181, de acuerdo a lo que exige su Carta Orgánica.

El actual presidente del vecinalismo, Federico Balbuena, habló con LU 24 y expresó: “cada dos años en el mes de diciembre vencen los mandatos de la Comisión Directiva, y ahora hemos llamado a elecciones por lo que convocamos para el mes de diciembre para la renovación”.

“Nos encontramos abocados a trabajar con todas las personas que son y han sido del Movimiento Vecinal con la idea de conformar una gran comisión para estos dos años que van a ser difíciles con vistas a las elecciones del 2027”, explicó.

No a la reelección

Dijo que no se postulará para un nuevo mandato: “mi idea es siempre permanecer un mandato en los distintos cargos del partido, por lo que quiero que ingrese un presidente nuevo, al que vamos a acompañar en todas sus decisiones”.

Los nuevos concejales

Venimos trabajando muy bien con los concejales electos, no sólo con los dos que entraron sino también apoyando a quienes puedan ingresar, y quienes hemos pasado por una concejalía o un cargo en el Ejecutivo, los vamos a aconsejar; están concurriendo a trabajar en el bloque y también en la sede del partido”, dijo y amplió: “estamos con muy buena expectativa con quienes van a ingresar, apoyando fuertemente con nuestra experiencia acompañando con nuestra vivencia política; entran María Saavedra y Patricio Roché, quedan Roxana Calvo y Mariano Hernández, que se están reuniendo por lo que estamos nutriéndolos, ellos ya están “tomando la temperatura” de lo que sucede en el ámbito municipal”.

Las elecciones

Sobre el arrastre de la Libertad Avanza a nivel votos para revertir la elección de septiembre, Balbuena opinó que “tuvo que ver con una visión como queremos que siga esto y no que siga lo otro, y creo que también tuvo que ver la influencia de la boleta única, ya que los partidos no iban a entregar las boletas como antes por lo que creo que eso fue el determinante que no se dio el arrastre como en otras elecciones”.

“Creo que Santilli debería haber cumplido con el mandato que se le dio”

Respecto a la situación del flamante ministro del Interior, Diego Santilli sostuvo “no me gustan las listas testimoniales, creo que hay que cumplir los cargos, salvo que tenga una necesidad de suplir en el Departamento Ejecutivo, pero me parece que no corresponde, y en este caso si bien parece que no fuera una candidatura testimonial, pero en base a las circunstancias que se dieron cuando bajaron al primer candidato creo que tendría que cumplir con el mandato que se le dio”.

