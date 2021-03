Elecciones en la UCR: En Tres Arroyos ganó Abad

21 marzo, 2021 Leido: 335

Se realizaron las elecciones internas en la Unión Cívica Radical en el orden local y provincial. En Tres Arroyos, votaron 196 personas, 113 de ellas por Maxi Abad y 83 para Gustavo Posse, quienes pugnaban por la presidencia del Comité de la Provincia de Buenos Aires.



En Tres Arroyos, hubo lista de unidad encabezada por Gonzalo Cabrera, ungido ya presidente del Comité Enrique Betolaza, a quien acompañará Daiana De Grazia en la vice presidencia, Mariano Pérez en la Secretaría General y Sandra Oscáriz será Tesorera.

Cabrera, consultado sobre el resultado del comicio, dijo que la de este domingo “ha sido una jornada muy positiva para el radicalismo en Tres Arroyos, votaron 196 electores, y teniendo en cuenta que estamos en pandemia y que fue un día apto para ir a la playa, por lo que estamos muy contentos”.

“Arrancamos mañana”

Interpelado sobre cuál será la impronta que pondrá al presidir el Enrique Betolaza, Cabrera dijo que “a partir de mañana arrancamos a trabajar todos juntos en la lista de unidad”.

Respecto a la labor de integración de listas para las paso del 8 de Agosto, Cabrera opinó que “hay varias personas que están con ganas de llegar al cargo de concejal; todavía no hay una decisión sobre eso, yo creo que el radicalismo tendría que posicionarse bien, y hoy demostramos que tenemos acompañamiento”.

La Juventud, apoyo vital

“El apoyo de los jóvenes es casi impresionante, de hecho casi el total de los fiscales de hoy era de menos de 26 años, hay unos 36 jóvenes, que no es un número menor; no es fácil hoy día con las políticas nacionales que los jóvenes hoy se acerquen a algún partido a militar”, manifestó.

“Mis objetivos personales no son de ocupar ningún cargo político, simplemente fortalecer el radicalismo en Tres Arroyos, y acompañar a los que quieran llegar; también recuperar el Comité, abrir la puerta a todos los radicales, incluso más allá de haber apoyado a la lista de Posse y haber perdido en el comicios, la intención es apoyar , trabajar para que la gente que tal vez hoy hacía mucho tiempo que no iba al comité, pueda regresar”.

Volver