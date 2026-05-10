Elecciones en la UCR: en Tres Arroyos habrá internas

10 mayo, 2026 0

Luego de conocerse que se había logrado la unidad a nivel provincial para que la UCR tuviera una única conducción en manos de Emiliano Balbín para presidir el Comité Provincia, en nuestra ciudad se dio a conocer que habrá internas, con dos listas que encabezarán Cristian Ruiz y Romina Trujillo.

Ruiz fue concejal y actualmente acompaña la gestión de la intendenta Lucía Gómez en Adolfo Gonzales Chaves, en tanto Trujillo se alinea con Evolución, que tiene como máximo referente a Martín Lousteau.

En la anterior puja por la conducción del Comité Betolaza, se impuso Santiago Hernández, de Evolución, ante José Potente que representaba al oficialismo en ese momento, por 14 votos de diferencia.

Los afiliados votarán el domingo 7 de junio, tal el calendario establecido por la Junta Electoral partidaria.

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